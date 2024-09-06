​Группы грибников в социальной сети Facebook активны - люди делятся впечатляющими находками этого года, лучшими местами для сбора грибов, опытом и советами. Это показывает, что в Латвии довольно много активных и увлеченных грибников, но нужно быть осторожными в плане того, какие грибы вы собираете. В беседе с заведующим клиникой интенсивной терапии RAKUS и анестезиологом-реаниматологом отделения токсикологии и сепсиса Робертом Сташинским мы узнали не только свежую информацию об отравлениях, но и то, что в Латвии наблюдается тревожная тенденция - все больше людей одурманиваются грибами, найденными в лесу.