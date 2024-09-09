Мировая премьера картины "Анора" назначена на 18 октября, однако рижская публика увидит картину гораздо раньше - 24 сентября, на открытии "Балтийской жемчужины".
Фестиваль "Балтийская жемчужина" начнется с сенсации
21 мая 2024 года в Каннах случилось невероятное. После показа конкурсного фильма "Анора" зал аплодировал стоя больше десяти минут, чего на Лазурном берегу не бывало уже очень давно. Искушенные критики пожимали плечами: комедийная драма про Золушку из секс-индустрии была смешной, искренней, чувственной и обреченной на зрительскую любовь, но при чем тут главный кинофестиваль мира?! А через четыре дня произошла еще одна сенсация: "Анора" получила главный приз фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", а также самые высокие оценки кинокритиков в рейтинге престижного журнала Screen.
После такого ошеломляющего успеха в Каннах началось триумфальное шествие фильма по крупнейшим мировым кинофестивалям: Нью-Йорк, Торонто, Теллурайд, Цюрих, Лондон.
Сумасбродное, местами гомерически смешное, местами печальное, местами жонглирующее стереотипами, местами эти стереотипы разрушающее - словом, столь же неожиданное, сколь и притягательное зрелище, что вполне соответствует сюжету …
История бруклинской стриптизерши, которая за одну ночь превращается в сказочную принцессу с обручальным кольцом в четыре карата и отправляется на бал в Лас-Вегас в роскошной красной "карете" со скачущим конем на радиаторе.
Сказка заканчивается, когда родители, не оценившие мезальянс отпрыска, отправляют за океан небольшой кавказский воспитательный отряд. Инфантильный жених тут же превращается в крысу, а карета - в тыкву. С этого момента романтическая комедия обреченно капитулирует перед стремительными криминальными гастролями армянских "укротителей" несознательного мажора.
Начинается умопомрачительный гангстерский вестерн, скачущий восхитительным галопом по Брайтон-Бич, Манхэттену и Лас-Вегасу в поисках легкомысленного беглеца!
Великолепный бурлеск, в котором много веселого секса и хаоса, бесшабашного рэпа, площадного юмора и брани, куда уж без нее. А что вы хотели? Это же армянские гангстеры!
"Анора" достигает сверхзвуковых скоростей комедий Эрнста Любича и Говарда Хоукса, не теряя бравурного темпа вплоть до своего непредсказуемого финала.
Искрящееся, пульсирующее жизнеутверждающей энергией приключение единодушно было признано лучшим фильмом Каннского кинофестиваля 2024 года.
Не пытайтесь предсказать финал. Мечта Шона Бэйкера получить главный приз Каннского фестиваля вряд ли бы исполнилась, если бы он просто пересказал "Золушку" на новый лад…
"Балтийская жемчужина" начнется с сенсации и сенсацией продолжится: поскольку билеты на "Анору" закончились задолго до открытия фестиваля, по многочисленным просьбам зрителей состоится еще один уникальный вечерний показ - в тот же день, 24 сентября, но в 21:00.
Это уникальная возможность начать фестивальную неделю с восхитительной комедии, самого популярного фильма киносезона.
Видео: Трейлер фильма "Анора"
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