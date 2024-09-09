Фестиваль "Балтийская жемчужина" начнется с сенсации

Сказка заканчивается, когда родители, не оценившие мезальянс отпрыска, отправляют за океан небольшой кавказский воспитательный отряд. Инфантильный жених тут же превращается в крысу, а карета - в тыкву. С этого момента романтическая комедия обреченно капитулирует перед стремительными криминальными гастролями армянских "укротителей" несознательного мажора.

Начинается умопомрачительный гангстерский вестерн, скачущий восхитительным галопом по Брайтон-Бич, Манхэттену и Лас-Вегасу в поисках легкомысленного беглеца!

Великолепный бурлеск, в котором много веселого секса и хаоса, бесшабашного рэпа, площадного юмора и брани, куда уж без нее. А что вы хотели? Это же армянские гангстеры!

"Анора" достигает сверхзвуковых скоростей комедий Эрнста Любича и Говарда Хоукса, не теряя бравурного темпа вплоть до своего непредсказуемого финала.

Искрящееся, пульсирующее жизнеутверждающей энергией приключение единодушно было признано лучшим фильмом Каннского кинофестиваля 2024 года.

Не пытайтесь предсказать финал. Мечта Шона Бэйкера получить главный приз Каннского фестиваля вряд ли бы исполнилась, если бы он просто пересказал "Золушку" на новый лад…

"Балтийская жемчужина" начнется с сенсации и сенсацией продолжится: поскольку билеты на "Анору" закончились задолго до открытия фестиваля, по многочисленным просьбам зрителей состоится еще один уникальный вечерний показ - в тот же день, 24 сентября, но в 21:00.

Это уникальная возможность начать фестивальную неделю с восхитительной комедии, самого популярного фильма киносезона.

Видео: Трейлер фильма "Анора"

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