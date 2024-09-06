6 сентября у памятника Свободы 435 военнослужащих Службы государственной обороны (СГО) и 32 военнослужащих профессиональной службы принесли свою воинскую присягу. Один из молодых солдат решился на еще один серьезный шаг в своей жизни и сделал предложение возлюбленной.
"Убедительное "Да!" - после присяги молодой солдат сделал предложение своей возлюбленной
"Любовь важнее всего!" - пишет на платформе X (бывший Twitter) военный фотограф Национальных вооруженных сил Гатис Индревицс, которому удалось запечатлеть душевный момент.
Mīlestība pāri visam! ❤️ Pēc svinīgās zvēresta došanas viens no jaunajiem Valsts aizsardzības dienesta karavīriem spēra vēl vienu drosmīgu soli savā dzīvē un bildināja savu mīļoto, un viņas atbilde bija sirsnīgs un pārliecinošs “Jā!”. 🍂 #VAD #LatvijasArmija pic.twitter.com/G6ilNftKsL— Gatis Indrēvics (@GatisIndrevics) September 6, 2024
"После торжественного принесения присяги один из молодых военнослужащих Службы гособороны решился на еще один смелый шаг в своей жизни и сделал предложение возлюбленной, и ее ответом было искреннее и убедительное "Да!", - написал он.
В торжественной церемонии приняли участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, командир механизированной пехотной бригады сухопутных войск полковник Оскар Кудлис, а также родственники приносящих присягу.
Фото: Президент Латвии Эдгар Ринкевич принимает участие в церемонии принесения присяги военнослужащими Службы государственной обороны и профессиональной службы
Церемония принесения присяги - это только начало пути, и впереди будет много интересных и трудных дней, сказал Эдгар Ринкевич на церемонии.
Президент пожелал молодым солдатам силы и выносливости в повседневной жизни и поблагодарил их за то, что они вступили в ряды Вооруженных сил. Он также поблагодарил инструкторов и командиров, которые приложили все усилия для проведения курса обучения.
"Это только начало пути, и впереди будет много интересных и трудных дней. Я уверен, что этот день станет незабываемым в вашей биографии, потому что вы приносите присягу только один раз, но должны быть верны ей до конца жизни", - подчеркнул президент.
Присягу принесли 435 военнослужащих, призванных в СГО в июле 2024 года, и 32 военнослужащих профессиональной службы.
19 июля военная база в Адажи приветствовала солдат призыва 2024 года - всего 450 граждан Латвии, из них 383 добровольца, в том числе девять девушек, а также 67 молодых людей, которые были отобраны для службы случайным образом.
Первый призыв в Адажи начал служить 1 июля 2023 года и закончил 31 мая 2024 года.
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