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"Убедительное "Да!" - после присяги молодой солдат сделал предложение своей возлюбленной

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Счастливый момент
Счастливый момент Фото: Gatis Indrēvics/X

6 сентября у памятника Свободы 435 военнослужащих Службы государственной обороны (СГО) и 32 военнослужащих профессиональной службы принесли свою воинскую присягу. Один из молодых солдат решился на еще один серьезный шаг в своей жизни и сделал предложение возлюбленной.

"Любовь важнее всего!" - пишет на платформе X (бывший Twitter) военный фотограф Национальных вооруженных сил Гатис Индревицс, которому удалось запечатлеть душевный момент.

"После торжественного принесения присяги один из молодых военнослужащих Службы гособороны решился на еще один смелый шаг в своей жизни и сделал предложение возлюбленной, и ее ответом было искреннее и убедительное "Да!", - написал он.

В торжественной церемонии приняли участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, командир механизированной пехотной бригады сухопутных войск полковник Оскар Кудлис, а также родственники приносящих присягу.

Фото: Президент Латвии Эдгар Ринкевич принимает участие в церемонии принесения присяги военнослужащими Службы государственной обороны и профессиональной службы

Церемония принесения присяги - это только начало пути, и впереди будет много интересных и трудных дней, сказал Эдгар Ринкевич на церемонии.

Президент пожелал молодым солдатам силы и выносливости в повседневной жизни и поблагодарил их за то, что они вступили в ряды Вооруженных сил. Он также поблагодарил инструкторов и командиров, которые приложили все усилия для проведения курса обучения.

"Это только начало пути, и впереди будет много интересных и трудных дней. Я уверен, что этот день станет незабываемым в вашей биографии, потому что вы приносите присягу только один раз, но должны быть верны ей до конца жизни", - подчеркнул президент.

Присягу принесли 435 военнослужащих, призванных в СГО в июле 2024 года, и 32 военнослужащих профессиональной службы.

19 июля военная база в Адажи приветствовала солдат призыва 2024 года - всего 450 граждан Латвии, из них 383 добровольца, в том числе девять девушек, а также 67 молодых людей, которые были отобраны для службы случайным образом.

Первый призыв в Адажи начал служить 1 июля 2023 года и закончил 31 мая 2024 года.

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