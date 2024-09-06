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Andrejs Timofejevs

Летняя суббота: сегодня в Латвии потеплеет до +29

Обновлено 7 сентября 2024, 09:02
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Лето. Иллюстративное фото
Лето. Иллюстративное фото Фото: Pexels

В субботу, 7 сентября, в Латвии будет солнечно, сухо и по-летнему тепло, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +23… 27 градусов, в юго-западных районах - до +28…+29 градусов.

В Риге днем будет светить солнце, осадков не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется до +25…+26 градусов.

Синоптики также сообщают, что до 10 сентября в стране сохранится сухая, солнечная и теплая погода, в связи с чем ожидается повышение уровня пожароопасности в некоторых лесах на востоке страны.

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