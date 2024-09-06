Главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич получила награду "Редактор года" LŽA

Видео: Вручение награды и речь

Главный редактор портала RUS TVNET Эрика Сташкевич была удостоена награды "Редактор года".

В номинации "Новостная журналистика и репортаж" награду получили Янис Домбурс и Зане Маче из программы Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? и Службы новостей Латвийского телевидения о серии сюжетов, связанных с частными полетами бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша во время исполнения им своих обязанностей.

В номинации "Интервью или описание" награду получила журналистка Ольга Драгилева за программу интервью Kāpēc, созданную на портале Delfi.

В номинации "Исследования и аналитика" жюри наградило Инесе Браже и Саниту Ембергу из Балтийского центра исследовательской журналистики Re:Baltica. Награда получена за работу "Конверт - банкомат - партия. Прекращенные KNAB дела о "Для развития Латвии" показывают схему незаконного финансирования".

В этом году жюри решило создать новую номинацию "Документальные истории", и в этой категории награду получили Ина Страздиня, Ингус Граудиньш, Максим Пенько, Даце Кокле с Латвийского телевидения за работу Svešā šūpuļdziesma.

Вечером в пятницу также была вручена специальная награда, которую в этом году получила команда Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica за проект Šķelšanās. Награду вручили Саните Джемберге, Инесе Браже, Эвите Пурине, Инге Сприне, Анне Петровой и Угису Олту.

Приз Инты Брикше за выдающийся вклад в журналистику был вручен Гайтису Грутупсу. Он человек, который занимается журналистскими расследованиями в регионах, что гораздо сложнее, чем в мире в целом. Он настойчив и добивается того, что действительно важно.

Ежегодная премия за выдающиеся работы и достижения в журналистике вручается за период с июля 2023 года по июнь 2024 года.

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