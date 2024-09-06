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Sergejs Tihomirovs

Видео Габриэль борется с раком. Нужны средства еще на две дозы лекарства

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Больница. Иллюстративное фото.
Больница. Иллюстративное фото. Фото: sfam_photo/Shutterstock

Два года назад у девятнадцатилетнего Габриэля диагностировали злокачественную опухоль на спине. На данный момент он уже начал получать дорогостоящее лекарство, однако сейчас необходимы средства еще на две дозы препарата, сообщает программа LTV Panorāma.

Уже пожертвовано более 290 тысяч евро, но этого хватит только на три дозы лекарства, а нужно пять.

Врачи Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) рассказали программе, что это их первый опыт применения конкретного препарата.

Медики и семья просят общественность продолжать делать пожертвования на лечение Габриэля, чтобы он мог пройти полный курс терапии и отпраздновать свое 20-летие.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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