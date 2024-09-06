Два года назад у девятнадцатилетнего Габриэля диагностировали злокачественную опухоль на спине. На данный момент он уже начал получать дорогостоящее лекарство, однако сейчас необходимы средства еще на две дозы препарата, сообщает программа LTV Panorāma.
Видео ⟩ Габриэль борется с раком. Нужны средства еще на две дозы лекарства
Уже пожертвовано более 290 тысяч евро, но этого хватит только на три дозы лекарства, а нужно пять.
Врачи Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) рассказали программе, что это их первый опыт применения конкретного препарата.
Медики и семья просят общественность продолжать делать пожертвования на лечение Габриэля, чтобы он мог пройти полный курс терапии и отпраздновать свое 20-летие.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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