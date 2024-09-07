Прокурор МУС: Монголии придется объяснить визит Путина

Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС, заявил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в интервью британской медиакомпании ВВС, обнародованном в четверг, 5 сентября.

"Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет обнаружено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предвосхищать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", - сказал прокурор.

Хан заявил, что не сомневается в том, что рано или поздно президент РФ Владимир Путин окажется на скамье подсудимых в Гааге. Прокурор напомнил, что многие влиятельные в прошлом лица оказывались в конце концов под судом. В качестве примера он привел политических лидеров бывшей Югославии.