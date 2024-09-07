Видео В Ливаны произошло несколько групповых драк. В них участвовал даже боксер Зутис

Тренер клуба кикбоксинга Skits Иосиф и его сын Отто возвращались домой, когда в местном баре Boycott встретили группу молодых людей. По рассказам, Иосиф подошел к одному из своих учеников и отчитал его за то, что тот, хоть и стал шестикратным чемпионом Латвии по кикбоксингу, не поздоровался с тренером. Позднее конфликт перерос в драку.

Узнав о событиях в баре, Зутис на следующий день пришел защищать своего тренера. Вместе с молодыми людьми он хотел принять участие в разрешении начавшегося спора. В результате на второй день во время драки у одного из участников была сломана нога.

Сотрудники бара, где в первый день произошла драка, признаются, что подобные драки в состоянии алкогольного опьянения - не редкость. Ежедневно они несут ответственность за то, что происходит внутри, а не снаружи. Однако на этот раз масштаб разногласий оказался настолько велик, что сотрудникам пришлось вызвать полицию.

Пока ни одна из причастных сторон не обратилась с заявлением в полицию, поэтому начаты лишь проверки.

В настоящее время в городе спокойно, однако неизвестно, когда ситуация обострится.

В середине августа в Интернете появились обвинения бывших девушек Зутиса в эмоциональном и физическом насилии со стороны спортсмена.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!