Видео Дроны ВСУ вызвали пожар на складе боеприпасов под Воронежем

Под обстрел попал склад, расположенный в деревне Солдастское Острогожского района.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пожар возник в результате падения дрона, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы. "Возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы", - указал чиновник.

Сообщается, что в этом районе слышны взрывы, предположительно, вызванные детонирующими боеприпасами.

September 6-7, the #AFU managed to hit a warehouse with ammunition in the #Voronezh region.

It becomes clear why those countries that provide weapons to #Ukraine must give permission to use them in #russian warehouses with ammunition.

Simple “no weapons - no #RussianAggression. pic.twitter.com/HVk4jvZTJP — Ahmed Sherif (@AhmedSh75151405) September 7, 2024

В части Воронежской области объявлен режим ЧС и началась эвакуация жителей.

Российские власти заявляют, что мирные жители не пострадали.

Минобороны РФ атаку на Воронежскую область не комментировало. Там заявили, что в ночь на субботу средства ПВО сбили по два дрона в Белгородской и Курской областях.

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