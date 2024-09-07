СМИ: Иран передал России баллистические ракеты

О возможной передаче иранских ракет России агентство Bloomberg уже сообщало в понедельник, 2 сентября.

По данным британской газеты The Times, Россия получила от Ирана более 200 баллистических ракет. По данным украинских спецслужб, которые приводит издание, это ракеты Fatah-300 с дальностью полета 110 километров. Российский корабль доставил ракеты в порт Каспийского моря в среду, сообщил источник в украинской армии.

По данным WSJ, власти США проинформировали союзников об иранских поставках на этой неделе, в том числе послов в Вашингтоне, которые были проинформированы в четверг.

Представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт признал, что передача иранских баллистических ракет России означает резкое усиление иранской поддержки агрессивной войны Москвы против Украины.

Между тем Иран отрицает, что поставляет России баллистические ракеты. Сам Иран воздерживается "от подобных действий, одновременно призывая другие страны прекратить поставки оружия сторонам, участвующим в конфликте", сообщили в иранском представительстве при ООН в Нью-Йорке.

Посольство России в Вашингтоне не прокомментировало данное сообщение СМИ.

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