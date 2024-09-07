Лето продолжается: в воскресенье потеплеет до +27

Вечером температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Будет дуть слабый восточный ветер.

В Риге днем будет светить солнце, осадков не ожидается, воздух при слабом ветре прогреется до +25 и даже +27 градусов.

Ночью сохранится ясная и сухая погода. Будет дуть слабый юго-восточный, восточный ветер, минимальная температура воздуха составит от +7 до +13 градусов, на побережье +14...+17 градусов.

В Риге ночь будет ясной и пройдет без осадков. Ожидается слабый юго-восточный, восточный ветер. Температура воздуха понизится до +14...+16 градусов.

Как сообщалось, по-летнему теплая и солнечная погода сохранится в Латвии до середины следующей недели.

В начале недели сохранится солнечная, теплая погода и легкий ветер. По ночам будет +13...+18 градусов, днем - от +21 до +26 градусов.

В середине недели ожидаются дожди, ветер повернет с запада, станет немного прохладнее.

Так, уже в четверг в Риге температура может быть ниже +20 градусов.

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