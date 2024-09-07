Суббота порадовала нас вторым "золотом" латвийского наездника-паралимпийца Рихарда Сникуса и удивила масштабной дракой в Ливанах. Министры сообщения стран Балтии все же пообещали построить Rail Balticа к концу этого десятилетия, а в России на складе боеприпасов в Воронежской области во время атаки украинских беспилотников начался пожар. Об этих и других новостях субботы, 7 сентября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 7 сентября ⟩ Второе "золото" Сникуса, концерт "Сплин" и Rail Balticа будет готова к концу десятилетия
Новости Латвии:
Латвийский паралимпийский спортсмен Рихард Сникус на лошади King of the Dance в субботу завоевал золотую медаль в выездке вольным стилем в группе Grade I - его второе "золото" на Паралимпийских играх в Париже.
Намерение заморозить размер финансирования, выплачиваемого партиям из государственного бюджета, не создаст существенных рисков незаконного финансирования партий, заявили агентству LЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Госполиция разыскивает пропавшую Элину Багинску, 1982 года рождения, которая в четверг, 5 сентября, около 10:30 ушла из дома на Бривибас гатве в Риге и до сих пор не вернулась.
В прошлые выходные в Ливаны произошло несколько столкновений групп людей, в которых также принял участие боксер Кристап Зутис, сообщает программа Degpunktā на TV3.
Этим летом в Латвии был установлен новый рекорд по вылову сома и палтуса, сообщила Латвийская федерация рыболовного спорта.
За рубежом:
На состоявшейся в пятницу в Литве встрече министры сообщения стран Балтии подтвердили намерение построить Rail Balticа к концу этого десятилетия, поскольку в связи с геополитической ситуацией необходима инфраструктура, которая позволит быстро транспортировать боеприпасы и оборудование в больших количествах.
Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и телеканал CNN со ссылкой на источники.
В ночь на 7 сентября во время нападения украинских беспилотников на склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области возник пожар.
Российско-канадский режиссер-документалист Анастасия Трофимова семь месяцев жила с российскими солдатами недалеко от линии фронта в Украине. Ее история была показана в фильме "Русские на войне" на Венецианском кинофестивале, сообщает Reuters. Сам факт показа фильма вызвал критику со стороны украинских чиновников и кинематографистов.
Интересное чтиво:
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