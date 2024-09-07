Главное за 7 сентября Второе "золото" Сникуса, концерт "Сплин" и Rail Balticа будет готова к концу десятилетия

Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и телеканал CNN со ссылкой на источники.

В ночь на 7 сентября во время нападения украинских беспилотников на склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области возник пожар.

Российско-канадский режиссер-документалист Анастасия Трофимова семь месяцев жила с российскими солдатами недалеко от линии фронта в Украине. Ее история была показана в фильме "Русские на войне" на Венецианском кинофестивале, сообщает Reuters. Сам факт показа фильма вызвал критику со стороны украинских чиновников и кинематографистов.

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Прошло почти 10 лет с тех пор, как э-талон можно было использовать в поездах в пределах Риги. Можно ли будет когда-нибудь снова воспользоваться э-талонами в поездах?

Я уже несколько раз говорил, что в этом мире довольно немного вещей, которые могли бы меня удивить, но то и дело все равно появляется что-то новое. На этот раз таким стала новость о том, что два депутата партии "Стабильности!" не доказали знание латышского языка - один не прошел проверку, а второй на нее даже не явился.

Сюжет, открывающий новый сезон передачи Kuuuurija, - рассказ о том, как семья из Центральной Эстонии через пару месяцев потеряет свой дом, который она обустраивала с заботой и любовью на протяжении многих лет, сообщает Rus.Postimees.