"Русские на войне": скандал из-за показа на Венецианском кинофестивале ленты о российской армии в Украине

Журналист AFP пишет, что показанные в фильме военные "не имеют представления о том, почему их отправляют на фронт". "Видно, как они с трудом пытаются заставить работать советское оружие; некоторые курят одну сигарету за другой или выпивают, а их товарищи гибнут и получают ранения", — сообщает агентство.

Корреспондент Reuters описывает содержание фильма так: "Оружие старое, а военнослужащие передвигаются в машинах, которые не защищают от нападений, и в определенный момент оператор дрона сбрасывает бомбу на своих. Единственное, что есть в достатке, — это сигареты и алкоголь". "Многие солдаты признаются, что воюют только за деньги и все больше разочаровываются", — продолжает агентство.

Авторы фильма следят за работой группы медиков, которые собирают тела погибших; они начинают плакать, когда трое их товарищей возвращаются с поля боя в черных мешках.

"Однако в фильме показаны только короткие фрагменты боев и он не дает представления о разрушениях, которые российские войска произвели в Украине. Один из военных отвергает обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против российских солдат, как "невозможные", — пишет Reuters.

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Что говорят в Украине

Украинские режиссеры, дипломаты и общественные деятели восприняли этот фильм как оскорбление. Они назвали его попыткой оправдать войну России против Украины и замолчать многочисленные военные преступления, совершенные российскими военными.