ВЫИГРАЙ ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ IKEA⟩ Знаете ли вы, что способствует хорошему и качественному сну?

В недавнем опросе IKEA о сне выяснилось, что почти треть респондентов регулярно не высыпаются. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что 41% респондентов недовольны качеством своего сна. Пройдите этот тест, чтобы проверить свои знания о том, что способствует хорошему сну.