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Artjoms Ļipins

ВЫИГРАЙ ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ IKEA⟩ Знаете ли вы, что способствует хорошему и качественному сну?

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Фото: Publicitātes foto

В недавнем опросе IKEA о сне выяснилось, что почти треть респондентов регулярно не высыпаются. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что 41% респондентов недовольны качеством своего сна. Пройдите этот тест, чтобы проверить свои знания о том, что способствует хорошему сну.

До 22 сентября зарегистрируйте свою электронную почту и пройдите тест - ответьте на вопросы о хорошем сне и примите участие в розыгрыше призов.

23 сентября мы определим одного счастливчика, который получит подарочную карту IKEA на сумму 50 евро.

Конкурс создан совместно с IKEA.

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