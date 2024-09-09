ВЫИГРАЙ ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ IKEA⟩ Знаете ли вы, что способствует хорошему и качественному сну?

В недавнем опросе IKEA о сне выяснилось, что почти треть респондентов регулярно не высыпаются. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что 41% респондентов недовольны качеством своего сна. Пройдите этот тест, чтобы проверить свои знания о том, что способствует хорошему сну.
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До 22 сентября зарегистрируйте свою электронную почту и пройдите тест - ответьте на вопросы о хорошем сне и примите участие в розыгрыше призов.
23 сентября мы определим одного счастливчика, который получит подарочную карту IKEA на сумму 50 евро.
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