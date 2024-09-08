Объект среды на площади Ливу Рижская дума установила без конкурса

Мы поняли, что все-таки успеем этим летом еще что-то сделать и на площади Ливу, и мы имеем право реализовать эскиз, который мы получили в свою собственность, что мы и сделали. Это процедура, которая проходила вне конкурсов эскизов", - заявил Янис Криевкалнс.

В положении о конкурсе эскизов на объект в этом месте предусматривалось 62 тысячи евро. Думский департамент заключил с Sampling договор на 41 300 евро. Это позволило не проводить процедуру закупки и не обнародовать договор, так как закон о публичных закупках предусматривает упрощенный порядок, если сумма ниже 42 тысяч евро.

"Жюри нам устно посвятили слова признания, я так понимаю, что искали способ и легальные рамки, чтобы это могло произойти. То, что мы в конце реализовали его в меньшем объеме и при значительно более низких затратах, это был тот компромисс, на который мы вышли. Мы, конечно, могли и не согласиться с этим вариантом. Как и все творческие люди, мы любим свою работу, и нас она волнует, так что мы, несомненно, очень обрадовались предложению хотя бы в каком-то формате продолжить работу. Мне сложно комментировать, корректно ли юридически там все, потому что я не юрист и я так тонко не разбираюсь в нюансах. Я рассчитываю на то, что в думе есть соответствующие специалисты", - объясняет Лиене Якобсоне.

Как и остальные инсталляции, павильон осенью демонтируют и весной снова установят в городской среде. В то время как объекты набережной и Домской площади вернутся на те же места, самоуправление рассматривает возможность перенести работу на площади Ливу в какой-либо парк.

Эксперты рады, что город берет на себя инициативу стать более открытым и привлекательным в плане дизайна, но признают, что процесс этот хаотичен. По их мнению, городу нужен куратор как для крупных, так и для повседневных дизайнерских объектов, например, для праздников.

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