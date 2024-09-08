Центр Риги уже несколько лет как вымер. Единственным возможным времяпрепровождением в Старой Риге является посещение кафе и ресторанов, чего мало как для туристов, так и для рижан. В этом году Рижская дума взялась за исправление ситуации и заказала крупноформатные объекты искусства и дизайна. Три уже были установлены этим летом. Передача Nekā personīga выяснила, что по двум объектам конкурсные документы и договоры доступны, а объект на площади Ливу оборудован вне конкурса.
Объект среды на площади Ливу Рижская дума установила без конкурса
Этой весной Рижская дума объявила о плане возродить Старую Ригу, на это хотели выделить 1,6 млн евро. План предусматривал больше скамеек и зеленых насаждений, культурных и спортивных мероприятий, а также размещение четырех крупных арт-объектов.
"Разговор об этом плане начался осенью прошлого года - до планирования бюджета. С этим планом выступила архитектурная служба города. Идея была такая - Старая Рига шатается, предпринимательская деятельность увядает, туристам точно нечего делать", - заявил руководитель отдела искусства и оформления городской среды Рижской думы Янис Криевкалнс.
"Практически Старая Рига у жителей столицы похищена, ни один житель Риги уже нормально в Старый город не ходит. Старая Рига теперь для туристов", - объясняет руководитель Латвийского центра современного искусства Солвита Кресе.
Рижская дума нашла в бюджете миллион на оживление Старой Риги. Половину планировали потратить на арт-объекты. Когда в марте департамент образования, культуры и спорта Рижской думы объявил конкурс эскизов, сумма уже сократилась до 400 тысяч: 115 тысяч на инсталляцию на набережной 11 Ноября, 165 тысяч - на Домской площади, 62 тысячи - на площади Ливу, 58 тысяч - на площади Реформации у Петропавловского собора. За это объекты должны были быть созданы, установлены и осенью - убраны. Возможности бюджета были известны художникам.
Эскизы арт-объектов оценивала комиссия, в которую входил и Латвийский центр современного искусства, имеющий опыт как международных конкурсов, так и создания объектов окружающей среды.
"В жюри были приглашены эксперты из сферы искусства и архитектуры, как, например, Санта Хирша - один из самых активных теоретиков искусства, анализирующих художественные процессы, Эвита Гозе, представляющая учреждение KIM, которое много занимается художественными процессами и арт-проектами, Мартиньш Звирбулис - художник, который создавал очень большие объекты и может профессионально оценить работу над такими объектами, Эвелина Озола, представляющая архитектурное бюро города", - рассказывает Солвита Кресе.
Целью конкурса было создание художественных и дизайнерских объектов, которые были бы одновременно и красивыми, и функциональными. В Рижскую думу поступила 21 заявка. В двух из четырех мест жюри первое место не присудило никому.
На Домской площади победил проект "Вместе у Домского собора" объединения Lightfoot. Он уже стал печально известен, так как установленные на объекте качели оказались небезопасными для детей. Теперь подвижные части закреплены. Это место любят туристы, которые здесь отдыхают и прячутся от солнца. Проект стоил 165 тысяч евро - ровно столько, сколько дума планировала.
Предложения на набережной жюри оценило выше всего, там четыре работы получили высокие оценки. Победили "Свидетели реки времени" художника Андриса Эглитиса и бюро Savvaļa. По словам капитана прогулочного кораблика, туристы и прохожие регулярно используют объект для отдыха. Ему же эта работа не нравится. Объект обошелся в 115 тысяч евро - столько, сколько дума выделила в бюджете.
На втором месте осталась задумка архитектурного бюро Sampling "Три павильона".
"Изначально мы выбрали тот вариант, который показался нам наиболее амбициозным, потому что мы в первую очередь архитектурное бюро, но в конкурсе могли принять участие представители различных творческих профессий - дизайнеры, художники, архитекторы - и так и произошло. Мы хотели что-то более высокое, что можно было бы увидеть с воды, даже с противоположного берега и что дополняло бы силуэт. В первоначальном предложении мы предусмотрели три башни, которые дополняли бы друг друга как ансамбль", - рассказала глава бюро Sampling Лиене Якобсоне.
Sampling сократили проект трех башен, и он появился на площади Ливу. Впрочем, в жюри были дискуссии, можно ли просто так перенести проект с набережной на площадь Ливу.
"Там был этот момент контекста. У Эглитиса были объекты, якобы вымытые из Даугавы, и снова башенки, так как они были в своем конце улицы с отсылкой на конкретный архитектурный элемент, как такие рижские башенки с видом на Даугаву. И у нас была дискуссия, нужно ли их изымать из этого контекста или все же нет", - вспоминает Солвита Кресе.
За созданием объектов Домской площади и набережной можно отследить - по ним объявлены закупки, есть договоры. По павильону Sampling на площади Ливу документов нет.
"Это закупка низкого порога, к которой применима совершенно другая процедура закупки, это исключительный протокол.
Мы поняли, что все-таки успеем этим летом еще что-то сделать и на площади Ливу, и мы имеем право реализовать эскиз, который мы получили в свою собственность, что мы и сделали. Это процедура, которая проходила вне конкурсов эскизов", - заявил Янис Криевкалнс.
В положении о конкурсе эскизов на объект в этом месте предусматривалось 62 тысячи евро. Думский департамент заключил с Sampling договор на 41 300 евро. Это позволило не проводить процедуру закупки и не обнародовать договор, так как закон о публичных закупках предусматривает упрощенный порядок, если сумма ниже 42 тысяч евро.
"Жюри нам устно посвятили слова признания, я так понимаю, что искали способ и легальные рамки, чтобы это могло произойти. То, что мы в конце реализовали его в меньшем объеме и при значительно более низких затратах, это был тот компромисс, на который мы вышли. Мы, конечно, могли и не согласиться с этим вариантом. Как и все творческие люди, мы любим свою работу, и нас она волнует, так что мы, несомненно, очень обрадовались предложению хотя бы в каком-то формате продолжить работу. Мне сложно комментировать, корректно ли юридически там все, потому что я не юрист и я так тонко не разбираюсь в нюансах. Я рассчитываю на то, что в думе есть соответствующие специалисты", - объясняет Лиене Якобсоне.
Как и остальные инсталляции, павильон осенью демонтируют и весной снова установят в городской среде. В то время как объекты набережной и Домской площади вернутся на те же места, самоуправление рассматривает возможность перенести работу на площади Ливу в какой-либо парк.
Эксперты рады, что город берет на себя инициативу стать более открытым и привлекательным в плане дизайна, но признают, что процесс этот хаотичен. По их мнению, городу нужен куратор как для крупных, так и для повседневных дизайнерских объектов, например, для праздников.
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