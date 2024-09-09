Определены лучшие латвийские повара 2024 года

Звание "Шеф-повар года Латвии" ранее получали Раймондс Зоммерс, Марис Янсонс, Инна Полищенко, Динарс Звидриньш, Нилс Гевеле и др.

В этом году в конкурсе стартовали пять участников - Виктор Науменко, Динарс Звидриньш, Мартиньш Пупурс, Агате Батрага и Ренарс Пурмалис. Из них этот титул ранее выигрывал только Звидриньш - в 2017, 2018 и 2021 годах.

В этом году сильнейшей в этом состязании была признана Агате Батрага, которая в 2022 году в составе команды Нила Гевеле завоевала титул лучшего молодого повара.

Хотя Агате является самой молодой участницей конкурса, ранее она участвовала в Bocuse d'Or Europe 2024 в Тронхейме в качестве ассистента Нила Гевеле, а этой осенью отправится представлять страну в финале World Chefs Challange в Сингапуре в команде с Динарсом Звидриньшем.

"Я безумно рада победе! Я подала заявку на участие в этом конкурсе, потому что хотела показать себе и другим, что могу быть отличной "повелительницей кухни". Очень интересно было выступить в роли шефа", - говорит Агате Батрага.

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Второе место в упорной борьбе занял Динарс Звидриньш, отставший от Агате всего на несколько очков. Третье место занял Ренарс Пурмалис, который впервые участвовал в этом соревновании, поскольку обычно он принимает участие в устричном конкурсе. Ренарс порадовал жюри своей концепцией "Готовим на природе", придав конкурсу новые акценты.

В конкурсе на звание лучшего молодого повара года победил Давид Иванов, который выступил вместе с Динарсом Звидриньшем. Они работают в ресторане Entresol.

Фото: Publicitātes foto

Pavāru Klubs впервые провел конкурс "Ресторанный кондитер года 2024". В нем приняли участие три отважные девушки - Анастасия Казуля, Елизавета Кузьмина и Валерия Чудова. Валерия - предыдущая обладательница титула шеф-повара года Латвии. Они приготовили по два десерта, дизайн которых можно было разработать заранее.

Фото: Publicitātes foto

В этом году победу одержала кондитер ресторана Whitehouse Елизавета Кузьмина - ее имя будет первым выгравировано на переходящем кубке - золотой чаше Lavazza.

Фото: Publicitātes foto

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