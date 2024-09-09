LTV согласно с решением SEPLP о полном переходе на вещание LTV7 на государственном языке

Янсоне отмечает, что новостная передача "Сегодня вечером. LSM+ новости" - единственная регулярная передача LTV на русском языке.

LTV указывает, что данные об охвате аудитории по-прежнему подтверждают стабильно растущий спрос на контент LSM+ в интернете - на портале и в социальных сетях. Поэтому и впредь эти каналы будут основными для обращения к нацменьшинствам.

Кроме того, LTV отмечает, что LSM+ продолжает работу, предлагая аудитории контент на английском, русском, украинском, белорусском и польском языках.

LTV также подчеркивает, что задача телевидения по-прежнему состоит в обеспечении эффективной и целенаправленной коммуникации с представителями разных национальностей, в том числе с аудиторией латвийских нацменьшинств, с целью ее вовлечения в информационное пространство Латвии, поэтому сейчас нет причин принимать решение об изменениях в работе LSM+.

Как сообщалось, в четверг SEPLP утвердил поправки к концепции мультимедийной платформы национальных меньшинств, утвердив план, согласно которому с 2025 года LTV7 будет предоставлять контент только на государственном языке, сообщил член совета Янис Эглитис на платформе Х.

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