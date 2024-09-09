Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября: сила Меркурия, оптимистичная Венера и не только - все шансы

Лев

Все сложные и нерешенные вопросы, накопившиеся ранее, Львам следует решать сейчас. Благодаря активизации воображения к вам приходят озарения. Вы легко найдете нужную информацию, контакты и правильно построите беседу с полезными людьми. Используйте свою коммуникабельность и харизму на все сто. Интересные и интригующие знакомства помогут в реализации планов.

Дева

У Дев заметно повышается самооценка и чувство собственного достоинства. Вы находитесь на своем месте и транслируете окружающим состояние уверенности в себе. Деловой успех и материальные бонусы от профессии гарантируются свыше. Начальство видит в вас перспективного и ответственного сотрудника, что сулит премию или повышение в зарплате. В отношениях с вышестоящими придерживайтесь установленного регламента и субординации.

Весы

У Весов появляются прекрасные возможности раскрыть более глубокий смысл существования с помощью путешествий, философских истин или бесед с авторитетными и мудрыми людьми. Сумейте рассмотреть любую ситуацию с позитивной стороны и как залог оптимизма. Успех и признание в профессиональных кругах и обществе не обойдут вас стороной. Выпадет шанс возглавить общественную или научную организацию, а также влиться в политическое течение.

Скорпион