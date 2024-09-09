С 9 сентября Меркурий готов демонстрировать свои сильные стороны в знаке Дева. Внимание к деталям, здоровому образу жизни, общественно полезной деятельности, способности планировать и анализировать. Будьте смелее при отстаивании своей позиции, используйте красноречие и навыки деловой переписки, смекалку и проворство, советуют астрологи. Эти качества окажутся незаменимы при взаимодействии с людьми и установлении контактов.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября: сила Меркурия, оптимистичная Венера и не только - все шансы
В тренде коллективная деятельность, где можно примерить на себя роль идейного лидера, а также конструктивно проявить свои качества в интернет-сообществах. Хорошие возможности для желающих получить опыт работы фрилансером, освоить достижения современной техники и технологий, заняться волонтерством.
Успех гарантирован тем, кто предлагает новые идеи, проявляет инициативу, особенно в предпринимательской и торговой, брокерской и издательской деятельности, в сфере информационных и посреднических услуг. В это время удается быстро схватывать суть в процессе учебы, работы с документами и техникой. Помогая детям с уроками, окунитесь в атмосферу своих школьных лет. А главное - старайтесь мыслить позитивно каждый день, ведь Меркурий всему голова.
На этой неделе дополняет оптимистичный фон прекрасно чувствующая себя Венера в Весах при дружеском расположении Юпитера. Открываются новые горизонты возможностей в образовательной, культурной, юридической деятельности, при консультировании и установлении различного рода контактов.
В целом это благоприятный период, когда можно многого добиться, удачно трудоустроиться или получить повышение в должности. Авторитет растет вместе с самооценкой, а планы реализуются самым удачным образом. Растущая Луна также содействует расширению деятельности, продвижению проектов и наращиванию оборотов в бизнесе.
Переходите смелее на более высокий уровень, начинайте учиться тому, чего вам не хватает для успешной реализации. Остается лишь поверить в позитив, и тогда позитив поверит в вас.
Овен
Овны найдут баланс между коммуникацией и отношениями. Лучше всего проявить свои способности получится посредством сотрудничества и соавторства, делового партнерства или оказания консультационных услуг. Необходимая информация и контакты легко придут через соцсети, друзей или знакомых. Можете ожидать приятных новостей. При заключении сделок пригодится чувство юмора или заготовленная шутка.
Телец
Для Тельцов покупка бытовой и медицинской техники, стройматериалов и товаров для здоровья станет полезным и выгодным вложением средств. Данный период также благоприятствует найму ремонтной бригады, обслуживающего персонала и собственному трудоустройству. Трудолюбие и практичность - вот залог успеха. Вас высоко оценят в профессиональной сфере как человека, умеющего принимать решения и излагать свои мысли.
Близнецы
Близнецам звезды сулят светский успех и внимание публики. Свет софитов ждет вас. Развлекательные заведения и праздничные мероприятия - это именно то, что вам нужно. Ну, не считая свиданий. Азарт допустим при участии в соревнованиях и запуске творческих проектов. Станьте законодателем моды - найдите свой личный и неподражаемый стиль. Дерзайте и удивите мир своим очередным талантом.
Рак
Раки как никто знают, что дома и стены лечат. Поэтому лучше всего сейчас уединиться с близкими людьми и пребывать в гармоничной, спокойной и безопасной среде. Придерживайтесь привычного образа жизни. Направьте свои силы на наведение порядка и уюта в доме. Отдых у воды, занятия музыкой или просмотр семейной мелодрамы также эмоционально сбалансирует вас.
Лев
Все сложные и нерешенные вопросы, накопившиеся ранее, Львам следует решать сейчас. Благодаря активизации воображения к вам приходят озарения. Вы легко найдете нужную информацию, контакты и правильно построите беседу с полезными людьми. Используйте свою коммуникабельность и харизму на все сто. Интересные и интригующие знакомства помогут в реализации планов.
Дева
У Дев заметно повышается самооценка и чувство собственного достоинства. Вы находитесь на своем месте и транслируете окружающим состояние уверенности в себе. Деловой успех и материальные бонусы от профессии гарантируются свыше. Начальство видит в вас перспективного и ответственного сотрудника, что сулит премию или повышение в зарплате. В отношениях с вышестоящими придерживайтесь установленного регламента и субординации.
Весы
У Весов появляются прекрасные возможности раскрыть более глубокий смысл существования с помощью путешествий, философских истин или бесед с авторитетными и мудрыми людьми. Сумейте рассмотреть любую ситуацию с позитивной стороны и как залог оптимизма. Успех и признание в профессиональных кругах и обществе не обойдут вас стороной. Выпадет шанс возглавить общественную или научную организацию, а также влиться в политическое течение.
Скорпион
Скорпионы готовы проникнуть в суть таинственных явлений и проявить свои оккультные способности. Именно для вас открываются возможности оперировать любыми тайнами и извлекать из этого неплохие дивиденды. Для людей, не склонных к эзотерике, это прекрасный период для покупки путевки на море, в санаторий или прохождения оздоровительных процедур. Если вы давно задумывались о медицинской страховке, то самое время воплотить задуманное в реальность.
Стрелец
Объятия друзей широко распахнуты навстречу Стрельцам. Не упустите возможность подружиться с яркой личностью, вступив в группу по интересам. Любое взаимодействие с единомышленниками и партнерами принесет общественное признание, а также способствует рекламной кампании. Возможно сотрудничество с кем-то из ваших союзников, способное перерасти в роман.
Козерог
Работа в жизни Козерогов, как правило, занимает главное место. Воспользуйтесь привилегиями, дарованными звездами, чтобы зарекомендовать себя как наилучшую кандидатуру для повышения в должности и реализации амбициозных планов. Эта неделя удачна и для создания собственного предприятия. Способность выдерживать большие нагрузки приведет Козерогов к поставленной профессиональной цели.
Водолей
Любовные похождения и дух авантюризма могут завести Водолеев далеко от дома и познакомить с другими культурами. Само мироздание помогает вам проявить творческие способности как в амурных делах, так и на масштабных мероприятиях. Участие в общественной деятельности, различных праздниках гарантирует аплодисменты и комплименты в ваш адрес.
Рыбы
Рыбы готовы проявить упорство и настойчивость при достижении целей и тем самым заметно продвинуться вперед и расширить свое жизненное пространство. Желание изменить, улучшить семейные или домашние условия, ощутить эмоциональную безопасность создает благоприятные предпосылки для строительства и переоборудования дома, страхования недвижимости, вложения финансов в семейный бизнес.
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