Экс-чиновник Минобороны прокомментировал информацию об упавшем под Резекне российском дроне

По мнению бывшего чиновника, российские беспилотники будут все чаще использоваться для различных операций через границу, поскольку дроны все чаще применяются не только в войне в Украине, но и в самых разных операциях, от обычного наблюдения до сбрасывания снарядов. То, что Россия будет все чаще использовать беспилотники на границе Латвии, в том числе для гибридных операций, было ясно "уже некоторое время". Гарисонс подчеркнул, что сказанное Министерством обороны, что Национальные вооруженные силы (НВС) видели беспилотник и смогли его отследить, так как отследить летающие объекты на малой высоте нелегко.

По словам Гарисонса, только после завершения расследования можно будет сказать, почему беспилотник залетел на территорию Латвии, а до тех пор можно строить только предположения. Если беспилотник был оснащен только оборудованием для наблюдения, то не исключено, что он потерял управление и залетел на территорию Латвии, говорит эксперт, отмечая, что это было бы самым невинным объяснением.

Не исключено, что даже за такими "невинными полетами" могут скрываться преднамеренные испытания латвийской системы ПВО. "Насколько хорошо мы видим поведение таких беспилотников. Изучив эти нюансы и обнаружив лазейки, мы можем организовать реальные операции в обход нашей системы ПВО. Боюсь, что сейчас невозможно сказать, был ли это невинный полет или преднамеренное испытание", - указал Гарисонс.

Второй вариант - беспилотник мог использоваться для тренировок и был оснащен учебными боеприпасами. Опять же, он мог сбиться с пути или использоваться для проверки латвийской системы ПВО. Однако было бы серьезнее, если бы беспилотник был оснащен боевыми боеприпасами, поскольку очевидно, что никто обычно не летает на беспилотниках с боевыми боеприпасами вдоль границы во время учений, поэтому такой случай следует расценивать как преднамеренную попытку диверсии, подчеркнул Гарисонс.

"В любом случае, официальное расследование уже выявит тип дрона и возможные причины, по которым он залетел на территорию Латвии, но очевидно, что беспилотники будут все чаще использоваться для различных операций через границу, причем не только для контрабанды, но и для различных гибридных операций. Чтобы снизить потенциальные риски, нам нужно подумать, как эффективнее уничтожать такие дроны", - сказал эксперт.

Гарисонс отмечает, что на основании одних только данных радара трудно определить, является ли беспилотник просто наблюдательным или оснащен боеприпасами, что затрудняет принятие решения о том, как с ним бороться.

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