"Беларускі Гаюн" не исключает, что под Резекне упал перелетевший Беларусь Shahed

"Вместе с тем нельзя исключать, что Shahed, упавший под Резекне, мог быть тем же дроном, который летел утром к Новогрудку", - допускают представители мониторингового центра.

Белорусские активисты называют упавший под Резекне летательный аппарат. В заявлениях латвийских должностных лиц говорится "российский беспилотник военного назначения".

"Кроме того, напомним, в ночь с 6 на 7 сентября авиация ВВС Республики Беларусь была замечена в Вилейкском районе, на севере страны, и это может свидетельствовать о том, что вчера севера Беларуси достиг не один, а два Shahed", - допускает "Беларускі Гаюн".

При нанесении Россией ударов по Украине дронами Shahed российские дроны часто прилетают на территорию Беларуси. Это происходит как при полете в цели на Украине, так и при полете обратно из воздушного пространства Украины.

Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае были обнаружены обломки российского военного беспилотного летательного аппарата, прилетевшего из Беларуси.

По данным Министерства обороны., в субботу в Резекненском крае упал российский беспилотный летательный аппарат. В настоящее время ответственные службы, в том числе Госполиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия.

Однако в Минобороны указывают, что, по предварительным данным, это российский беспилотный летательный аппарат военного значения и, по данным Национальных вооруженных сил (NBS), он вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.

NBS действует в соответствии с установленными процедурами, в том числе было проинформировано командование НАТО. Об инциденте проинформированы ответственные госчиновники, правоохранительные органы и страны НАТО в регионе.

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