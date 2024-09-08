Белорусская организация мониторинга "Беларускі Гаюн" не исключает, что на востоке Латвии, под Резекне, упал дрон типа Shahed, который в субботу утром пролетел над территорией Беларуси.
"Беларускі Гаюн" не исключает, что под Резекне упал перелетевший Беларусь Shahed
В Национальных вооруженных силах Латвии отметили, что этот вопрос необходимо прокомментировать Министерству обороны. В свою очередь, дозвониться до представителей ведомства в воскресенье вечером не удалось.
Gayun: Russian drone that crashed in Latvia could be a Shahed— NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2024
On September 7, at about six in the morning, a kamikaze drone was spotted in Belarus. It was flying near Novogrudok.
Later, the drone disappeared, but according to preliminary data, it was moving north. pic.twitter.com/drl0pk2me8
"Напомним, вчера около 6:30 в районе города Новогрудок был замечен дрон-камикадзе типа Shahed, который в 5:16 прилетел в Пинский район", - отметил в воскресенье "Беларускі Гаюн", отслеживающий действия российской и белорусской армий.
Новогрудок находится в Гродненской области в 70 километрах от границы с Литвой, Пинск - в Брестской области у границы с Украиной.
"Дальнейший маршрут передвижения Shahed по территории Беларуси неизвестен, но известно конкретно, что Shahed продолжил движение, сохранив курс на север", - добавляют авторы проекта.
"Вместе с тем нельзя исключать, что Shahed, упавший под Резекне, мог быть тем же дроном, который летел утром к Новогрудку", - допускают представители мониторингового центра.
Белорусские активисты называют упавший под Резекне летательный аппарат. В заявлениях латвийских должностных лиц говорится "российский беспилотник военного назначения".
"Кроме того, напомним, в ночь с 6 на 7 сентября авиация ВВС Республики Беларусь была замечена в Вилейкском районе, на севере страны, и это может свидетельствовать о том, что вчера севера Беларуси достиг не один, а два Shahed", - допускает "Беларускі Гаюн".
При нанесении Россией ударов по Украине дронами Shahed российские дроны часто прилетают на территорию Беларуси. Это происходит как при полете в цели на Украине, так и при полете обратно из воздушного пространства Украины.
Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае были обнаружены обломки российского военного беспилотного летательного аппарата, прилетевшего из Беларуси.
По данным Министерства обороны., в субботу в Резекненском крае упал российский беспилотный летательный аппарат. В настоящее время ответственные службы, в том числе Госполиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия.
Однако в Минобороны указывают, что, по предварительным данным, это российский беспилотный летательный аппарат военного значения и, по данным Национальных вооруженных сил (NBS), он вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.
NBS действует в соответствии с установленными процедурами, в том числе было проинформировано командование НАТО. Об инциденте проинформированы ответственные госчиновники, правоохранительные органы и страны НАТО в регионе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!