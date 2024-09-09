В аэропорту Стокгольма замечены дроны: авиасообщение было остановлено

Представитель Управления гражданской авиации Швеции Сесилия Бенгстрем рассказала изданию Aftonbladet, что над аэропортом были замечены четыре беспилотника и в час ночи (в 2 по латвийскому времени) аэропорт был закрыт, пишет "Медуза".

Аэропорт возобновил работу в 3:30.

Aftonbladet указывает, что по-прежнему не понятно, были ли дроны сбиты или же сами покинули аэропорт.

В результате инцидента несколько самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.

"У нас есть подозрения, что это были осознанные действия, но я не могу ответить, какова была цель. Принимая во внимание конфиденциальность расследования, мы не хотим подробнее рассказывать, дроны какого вида были замечены и кто их заметил", - указал телеканалу STV представитель полиции Даниэль Викдаль.

Шведская армия сообщила, что проинформирована об инциденте и сотрудничает с администрацией аэропорта.

Как сообщалось, в субботу в Резекненском крае были обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

В свою очередь, белорусская организация мониторинга активистов "Беларускі Гаюн" не исключает, что на востоке Латвии, под Резекне, упал дрон типа Shahed, который в субботу утром пролетел над территорией Беларуси.

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