Самоуправление: российский дрон упал в Латвии за пределами населенных пунктов

Как сообщил агентству LETA председатель Резекненской краевой думы Монвид Шварц, беспилотник упал в поле на удалении от населенных пунктов.

Авария дрона не входит в компетенцию комиссии самоуправления по гражданской обороне, и за всеми процессами следит оборонное ведомство страны, подчеркнул Шварц, добавив, что в связи с этим муниципальные службы не были задействованы.

Как сообщалось, в субботу в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

В настоящее время ответственные службы, в том числе Государственная полиция, продолжают проводить расследование обстоятельств инцидента. Но в Минобороны отмечают, что, судя по первым данным, это российский беспилотник военного назначения и, согласно информации Национальных вооруженных сил (НВС), он влетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси.

Доступная специалистам первоначальная информация свидетельствует о том, что дрон "не имел специфической цели прилететь в Латвию".

Сегодня в 14 часов в Министерстве обороны состоится пресс-брифинг, на котором будет представлена информация о разбившемся в Резекненском районе беспилотном летательном аппарате, сообщили в пресс-службе министерства. В пресс-брифинге примут участие министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и командующий ВВС полковник Виестурс Масюлис. За трансляцией пресс-конференции можно будет следить и на RUS TVNET.

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