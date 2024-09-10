Видео Галкин и Пугачева показали, как подрос их любимец

В ролике Максим Галкин и Алла Пугачева разговаривают с подросшим домашним любимцем, который сидит на стуле за столом. Юморист решает дать ему огурец, а Примадонна хвалит песика.

Напомним, в 2023 году в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина появился черный щенок, который получил имя Рокки. Периодически он попадает в видеоролики, которыми в соцсетях делится юморист. Если верить изданию "7 дней", то собаку для Лизы и Гарри из России привезла их крестная на день рождения. С тех пор четвероногий друг живет с ними.