Видео На улице Даугавгривас курьер на мопеде "влетел" в зад автомобилю

Sadursme указывает, что на улице Даугавгривас курьер на мопеде врезался в ехавшую перед ним машину.

В Госполиции порталу TVNET указали, что получили информацию об этом инциденте. Он произошел в пятницу, 6 сентября, незадолго до 19:00.

Водитель мопеда Honda - молодой человек 2006 года рождения - врезался в зад автомобилю Mercedes-Benz, которым управлял водитель 1966 года рождения.

В связи с произошедшим начат административный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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