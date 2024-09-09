Инциденты с дронами в Латвии и Румынии обсудят на высшем уровне в НАТО

"Когда я слышу дискуссии о бюджете и желание "засунуть" под безопасность здравоохранение, культуру и что-то еще, объясняя, что все это в конечном итоге связано с безопасностью, я хочу напомнить, что развитие потенциала стоит немалых денег, и мы не можем позволить себе сейчас играть в игры, делать вид, что мы много выделяем на безопасность, но при этом что-то идет на другие цели. Поэтому в контексте бюджета эти вопросы должны быть рассмотрены", - сказал Ринкевич.