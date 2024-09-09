Видео В лесу под Саласпилсом начался пожар. Пламя быстро распространяется

По его словам, на обочине дороги в том районе были припаркованы три машины Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Очевидец предположил, что кто-то мог поджечь траву в лесу, либо произошла авария.

«Вскоре после 14:00 VUGD получила вызов в Саласпилсскую волость Саласпилсского края, где горел подлесок и пламя быстро распространялось. В настоящее время ведутся работы по тушению», - сообщили порталу Apollo.lv в VUGD.

Видео: Съемка от очевидца

На прошедших выходных в Латвии в пожарах погибли пять человек, а еще трое утонули в водоемах, сообщила ранее VUGD.

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