На прошедших выходных в Латвии в пожарах погибли пять человек, а еще трое утонули в водоемах, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Трагические выходные в Латвии: в пожарах и на водоемах погибли 8 человек
В ночь на воскресенье была получена информация о том, что в Талсинском крае в жилом доме возник пожар. На месте происшествия пожарные констатировали, что жилой дом горит открытым пламенем на всей площади в 130 кв. метров и уже частично обрушилась крыша.
Во время работ по тушению в здании были найдены двое погибших. Пожарные спасли из горящего здания одного человека, еще один эвакуировался собственными силами.
Утром в воскресенье спасатели отправились в Лимбажский край, где горели сарай, дрова и костер. До прибытия спасателей из горящего сарая выбрался человек, однако к моменту прибытия пожарных он уже был мертв.
Вечером в субботу VUGD получила вызов в Вентспилсский край, где горел двухэтажный дом площадью 254 квадратных метров. В пожаре погиб один человек.
Вечером в воскресенье пожарные получили вызов в Ригу, где в одноэтажном жилом доме горела квартира на первом этаже площадью 40 квадратных метров. Во время осмотра квартиры в ней был найден погибший.
Утром в воскресенье VUGD получила вызов на улицу Земес в Риге, где на первом этаже шестиэтажного жилого дома горели стиральная машина и вещи. До прибытия VUGD из здания эвакуировались десять человек, в свою очередь спасатели при помощи спасательных масок спасли двух человек, которые были переданы медикам.
Кроме того, в воскресенье был получен вызов на улицу Дубулту в Риге, где на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома горели комната и вещи. Из квартиры был спасен человек, пострадавший в результате происшествия.
Вечером в воскресенье был получен вызов на улицу Ятниеку в Даугавпилсе, где в квартире на втором этаже многоэтажки на плите подгорела еда. В задымленной квартире находился человек, он пострадал и был передан медикам. До прибытия VUGD из здания эвакуировались пять человек.
В субботу в Ницкарской волости Кулдигского края был найден и вытащен из воды погибший, его передали сотрудникам Госполиции. В свою очередь в воскресенье в Латгале из водоемов достали двух погибших - в Каунатской волости Резекненского края и в Звиргзденской волости Лудзенского края.
В свою очередь, в воскресенье VUGD получила вызов в Юркалнскую волость Вентспилсского края, где человек на сапборде находился в 100 метрах от берега и не мог выбраться. Человек был спасен и доставлен на берег.
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