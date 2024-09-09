Трагические выходные в Латвии: в пожарах и на водоемах погибли 8 человек

В ночь на воскресенье была получена информация о том, что в Талсинском крае в жилом доме возник пожар. На месте происшествия пожарные констатировали, что жилой дом горит открытым пламенем на всей площади в 130 кв. метров и уже частично обрушилась крыша.

Во время работ по тушению в здании были найдены двое погибших. Пожарные спасли из горящего здания одного человека, еще один эвакуировался собственными силами.

Утром в воскресенье спасатели отправились в Лимбажский край, где горели сарай, дрова и костер. До прибытия спасателей из горящего сарая выбрался человек, однако к моменту прибытия пожарных он уже был мертв.

Вечером в субботу VUGD получила вызов в Вентспилсский край, где горел двухэтажный дом площадью 254 квадратных метров. В пожаре погиб один человек.

Вечером в воскресенье пожарные получили вызов в Ригу, где в одноэтажном жилом доме горела квартира на первом этаже площадью 40 квадратных метров. Во время осмотра квартиры в ней был найден погибший.