Шольц в большом летнем интервью телекомпании ZDF высказался по целому ряду вопросов, включая войну в Украине и внутреннюю политику Германии.

Представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер заявил Bild, что Шольц поверил российской пропаганде и продолжает придерживаться старого немецкого представления о российском диктаторе Владимире Путине.

Изменение позиции Шольца, по словам Кизеветтера, представляет собой фарс, который фактически знаменует отказ канцлера от его прежних заявлений о том, что повторное вторжение России в Украину стало поворотным пунктом в политике безопасности Германии.

Шольц пытается позиционировать себя как "канцлер мира", что дорого обходится Германии и ее союзникам, сказал Кизеветтер в интервью Bild. Канцлер "ухудшает ситуацию в Украине и тем самым ослабляет безопасность Европы и Германии", заявил политик ХДС.

Потворство России, утверждает он, соответствует стратегии социал-демократов Шольца (СДПГ)

"очень тонко направлять Украину к фальшивому миру, который будет определять Россия, постепенно сокращая помощь и призывая к фальшивым переговорам".

"Я считаю, что сейчас самое время обсудить, как нам быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира", - сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF. Он также высказался за участие России во втором мирном саммите. Первый саммит состоялся в июне в Швейцарии.

По словам канцлера, Берлин солидарен с президентом Украины Владимиром Зеленским в вопросе необходимости присутствия Москвы.

"Обязательно будет еще одна мирная конференция", - подчеркнул он, не назвав конкретных дат.

Глава немецкого правительства добавил, что у него состоялся очень доверительный разговор с Зеленским. Как отметил канцлер, у него хорошие отношения с украинским лидером.

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