Зеленский: Россия должна быть на следующем саммите мира

.Представители России должны присутствовать на втором саммите мира по Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 15 июля. По словам главы государства, которого цитирует издание "Суспiльне", план очередной мирной конференции должен быть выработан уже к ноябрю. Для этого планируется провести три встречи: по каждому из пунктов украинской "формулы мира", которую обсуждали на прошедшем саммите в Швейцарии.

Первая из них, по энергетической безопасности, вероятнее всего, пройдет в Катаре в конце июля или начале августа. Далее в августе пройдет встреча по вопросам мореплавания и обеспечения продовольственной безопасности в Турции. Наконец, в сентябре в Канаде состоится последняя встреча, на которой обсудят обмен пленными и возвращение депортированных, в том числе детей, в Украину. "После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов ("формулы мира". - Ред.)", - заявил Зеленский.

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