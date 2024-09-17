Российская агрессия в Украине продолжается уже 10 лет, скоро будет три года, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, но, несмотря на это, в Латвии продолжает работать посольство РФ, хоть и в сокращенном формате. Почему же посольство страны-агрессора сохраняет свое присутствие в Латвии? И нужно ли оно для граждан России и жителей Латвии? В вопросах разбирался TVNET+.
Посольство России в Латвии: зачем оно нужно и что принесет его возможное закрытие?
Несколько из опрошенных TVNET+ граждан РФ, живущих в Латвии, отметили, что чувствуют себя некомфортно в посольстве своей страны, несмотря на предупредительность сотрудников.
Например, Алексей отметил, что сейчас посольство напоминает отделение милиции поздней советской эпохи, в котором тягостная атмосфера.
"Безопасно я себя там не чувствую, когда захожу в посольство, то блокирую телефон, чтобы нельзя было открыть с помощью Face ID", - сказала Илга и добавила, что она не иноагент, но часто принимает участие в акциях протеста напротив консульства, но "никакой "ориентировки" на меня, видимо, нет".
Константин, эмигрировавший в Латвию из РФ, также отметил, что хотя в России на него нет уголовных дел, но "сам он чувствует себя плохо и неуютно каждый раз", когда заходит на территорию посольства.