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Посольство России в Латвии: зачем оно нужно и что принесет его возможное закрытие?

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Посольство России в Риге
Посольство России в Риге Фото: LETA

Российская агрессия в Украине продолжается уже 10 лет, скоро будет три года, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, но, несмотря на это, в Латвии продолжает работать посольство РФ, хоть и в сокращенном формате. Почему же посольство страны-агрессора сохраняет свое присутствие в Латвии? И нужно ли оно для граждан России и жителей Латвии? В вопросах разбирался TVNET+.

Несколько из опрошенных TVNET+ граждан РФ, живущих в Латвии, отметили, что чувствуют себя некомфортно в посольстве своей страны, несмотря на предупредительность сотрудников.

Например, Алексей отметил, что сейчас посольство напоминает отделение милиции поздней советской эпохи, в котором тягостная атмосфера.

"Безопасно я себя там не чувствую, когда захожу в посольство, то блокирую телефон, чтобы нельзя было открыть с помощью Face ID", - сказала Илга и добавила, что она не иноагент, но часто принимает участие в акциях протеста напротив консульства, но "никакой "ориентировки" на меня, видимо, нет".

Константин, эмигрировавший в Латвию из РФ, также отметил, что хотя в России на него нет уголовных дел, но "сам он чувствует себя плохо и неуютно каждый раз", когда заходит на территорию посольства.

"И вообще я радуюсь от того, что вход туда начинается с латвийского полицейского у ворот. Меня он немножко успокаивает, что я все-таки нахожусь на латвийской территории и защищен ее законодательством", - сказал Константин, отметив при этом, что внутри консульства нет никакой пророссийской агитации или буклетов о "латвийском фашизме".

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