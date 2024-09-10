На кадрах из Восточной Германии один из лидеров АдГ упоминает, что прибыл на встречу с избирателями на автомобиле "Нива" российского производства. То есть кремлевские идеологи никогда и не скрывают, что эта неонацистская партия имеет связи с Россией. Вместо этого подчеркивается, что АдГ выступает против вооружения Украины, поэтому она "наша". Что касается крайне правых европейских партий, то Кремль старательно следует словам президента США Рузвельта о никарагуанском диктаторе Анастасио Самосе - "он сукин сын, но и наш сукин сын".

В то же время в воскресных вечерних новостях российского телевидения из Восточной Германии были показаны уличные интервью с восточными немцами, в которых они заявили, что они против поставок оружия в Украину, не хотят за это платить и не хотят, чтобы Германия была втянута в войну. Ппфос послания ясен - в отличие от "коррумпированной элиты", "простые" немцы за Россию и против поставок оружия в Украину, и их политическое представительство - АдГ, а Запад ненавидит эту партию только потому, что она против войны.