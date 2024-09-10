На прошлой неделе российская пропаганда сосредоточила свои сообщения на аресте во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и выдвинутых против него обвинениях. Всю неделю россияне провозглашали Дурова "борцом за свободу", а пропагандист Дмитрий Киселев даже называл его "нашим героем".
Видео ⟩ За занавесом: нынешние герои Кремля - Дуров и АдГ
В то же время идеологическая свита Кремля спешила сообщить, что "бандеровская" операция в Курске провалилась и российская армия героически "освобождает" один населенный пункт за другим в Донецкой области, продвигаясь к взятию Покровска. Горящие западные бронемашины считаются лучшим доказательством украинской военной некомпетентности и значительного прорыва россиян.
Также россияне постоянно повторяют как мантру, что Запад во главе с США хочет уничтожить Россию, чего никогда не допустят, потому что страна-агрессор имеет ядерное оружие. В качестве доказательства стремления Запада "стереть Россию с лица земли" были приведены заявления министра обороны Латвии Андриса Спрудса о том, что Запад должен продолжать вооружать Украину и позволить ей наносить удары по военной инфраструктуре в России.
От Восточной Германии до Беслана
Показательно, что в воскресных выпусках новостей сами пропагандисты предоставили еще одно подтверждение того, что Россия является страной с правофашистской идеологией. В частности, были показаны обширные сцены из Восточной Германии, где крайне правая партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ), имеющая связи с Кремлем, решительно победила на выборах в ландтаг Тюрингии. Хотя немецкие политологи четко определили АдГ как партию с неонацистской идеологией, это не мешает россиянам радоваться ее успехам.
На кадрах из Восточной Германии один из лидеров АдГ упоминает, что прибыл на встречу с избирателями на автомобиле "Нива" российского производства. То есть кремлевские идеологи никогда и не скрывают, что эта неонацистская партия имеет связи с Россией. Вместо этого подчеркивается, что АдГ выступает против вооружения Украины, поэтому она "наша". Что касается крайне правых европейских партий, то Кремль старательно следует словам президента США Рузвельта о никарагуанском диктаторе Анастасио Самосе - "он сукин сын, но и наш сукин сын".
В то же время в воскресных вечерних новостях российского телевидения из Восточной Германии были показаны уличные интервью с восточными немцами, в которых они заявили, что они против поставок оружия в Украину, не хотят за это платить и не хотят, чтобы Германия была втянута в войну. Ппфос послания ясен - в отличие от "коррумпированной элиты", "простые" немцы за Россию и против поставок оружия в Украину, и их политическое представительство - АдГ, а Запад ненавидит эту партию только потому, что она против войны.
Интересно и то, о чем россияне молчали. Хотя в воскресенье вечером Россия подверглась массированной атаке украинских дронов, одной из крупнейших таких атак со времени вторжения России в Украину, в воскресных новостях о ней не упоминалось. Иностранный корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов написал в социальной сети X об атаках украинских беспилотников: "Если вы посмотрели бы эти видео три года назад, я не знаю, что было бы более шокирующим: неспособность российской ПВО помешать Украине разрушать ядро ее энергетической инфраструктуры, или то, что это даже уже и не новость".
Также кремлевское телевидение в воскресенье не проронило ни слова о том, что 1 сентября, как подчеркивает оппозиционное СМИ "Медуза", исполняется 20 лет с 1 сентября 2004 года, когда вооруженные террористы штурмовали среднюю школу в Беслане и захватили в заложники более 1100 человек - детей, их родителей и учителей. В результате трагического кризиса с заложниками погибли 334 человека, из них 186 детей.
Видимо, в Кремле посчитали, что достаточно рассказать о том, как на прошлой неделе президент России Владимир Путин впервые с 2004 года приехал в Беслан и посетил мемориал. Поэтому 1 сентября, в годовщину кровавых событий, о ней промолчали. Эта тема очень неприятна для Кремля, и расследование до сих пор не завершено.
В связи с годовщиной агентство AFP писало, что в 2017 году Европейский суд по правам человека установил, что российские власти не предприняли ничего для усиления безопасности в школе Беслана, хотя и получили информацию о готовящемся теракте. Суд также установил, что российские власти во время операции спецназа нарушили законы о правах человека. А именно, в Кремле считали главным не спасти жизни заложников, а уничтожить террористов. Следует отметить, что организация "Матери Беслана" напрямую обвиняет Кремль в большом количестве погибших, поскольку операция по освобождению школы не была рассчитана на сохранение жизней заложников.
Неприятная ситуация на фронте
"Террористическая атака" "украинских фашистов" в Курске, совершенная с благословения Запада и спланированная британскими и американскими спецслужбами, провалилась. Именно об этом всю неделю вещали пропагандисты. О том, что в плен попало достаточно большое количество русских солдат, умалчивалось.
Справедливости ради следует заметить, что на этот раз россиянам, к сожалению, врать не пришлось. То, что они сказали, что украинцы просчитались, полагая, что из-за Курска россияне выведут свои войска из Донецка, - чистая правда. Верно и то, что украинцы направили на Курскую операцию наиболее боеспособные части, истощив тем самым ресурсы на Покровском направлении.
Об этом латвийским СМИ рассказал и военный эксперт, майор латвийской армии Янис Слайдиньш. Он был вынужден признать, что россияне выбрали правильную военную тактику - не снижать боевую мощь в Донецке и не концентрироваться на Курске. Также Слайдиньш сообщает, что украинское наступление в Курской области остановилось.
Как пишет газета The New York Times, то, что Россия до сих пор не отразила самое крупное иностранное вторжение в свою страну со времен Второй мировой войны, - это прежде всего вопрос приоритетов Путина.
"Путин сосредоточен на Донбассе", - заявил газете начальник штаба обороны Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм, добавив, что Курск на данный момент менее важен для российского лидера.
Россия по-прежнему полна решимости захватить Покровск, город, который служит ключевым логистическим узлом в восточном Донбассе, и ее лидеры не желают выводить войска с этого фронта, сообщили газете западные военные эксперты.
Полковник Маркус Райснер, который курирует развитие вооруженных сил в главной военной академии Австрии и внимательно следит за войной на Украине, рассказал The New York Times, что российским силам удалось значительно замедлить продвижение Украины в регионе.
"В Москве, похоже, рассчитали, что отвлечение достаточных ресурсов для полного отражения вторжения в тактически незначительном районе будет не лучшим применением военной силы, тем более что это вынуждает Украину тратить ресурсы на сохранение захваченной территории", - заявил полковник.
При этом все военные эксперты отмечают, что стратегическое значение Покровска, в том числе как важного железнодорожного узла, гораздо больше, чем у Авдеевки или Бахмута. Поэтому русские сделают все, чтобы его захватить.
Корреспондент New Yorker попросил Татьяну Становую, исследователя аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир, прокомментировать тот факт, что украинское вторжение в Курск могло быть основано на расчете, что повышение ставок может заставить Москву сесть за стол переговоров и позволит им пройти на более благоприятных для Украины условиях.
Становая поясняет, что в настоящее время реальных вариантов мирных переговоров нет. "Да, существуют различные диалоги и неофициальные усилия людей, связанных с Путиным, которые занимаются частной дипломатией и помогают в повседневных вопросах, таких как обмен пленными или поиск решений для перемещенных детей. Могут обсуждаться возможные элементы мирных соглашений в различных формах, но они по большей части носят спекулятивный характер и не имеют конкретных мандатов. Более того, некоторые сторонники жесткой линии в Москве относятся к этим усилиям с недоверием (...) Вторжение в Курскую область не помешало никаким переговорам, а только усложнило для Путина возможности публично продвигать свои цели. Ни до вторжения в Курск, ни после него Путин не готов вступать в переговоры с Зеленским, которого он считает нелегитимным лидером, срок полномочий которого истек в мае. Все попытки Путина представить "мирные предложения" направлены на внутреннюю дестабилизацию Украины", - считает исследователь.
По ее словам, Москва воспринимает Украину как обреченную в военном отношении, даже в свете недавнего вторжения в Курск. Нарратив о том, что Россия имеет преимущество и что Киев не сможет повернуть ситуацию в свою пользу, продолжает набирать обороты. В то же время Становая вынуждена признать, что "Украина не имеет ресурсов, чтобы нанести решающее поражение России и не может себе позволить полностью вернуть подконтрольные России территории (хотя линия фронта может колебаться). Украина может причинять локальный ущерб, испытывать терпение Москвы и разрушать ее инфраструктуру, но Россия учится справляться с этими проблемами. Хотя такие действия могут быть дорогостоящими и приводящими в бешенство россиян, их все же недостаточно, чтобы изменить ход войны".
"Наш герой Дуров"
Хотя сам Кремль неоднократно пытался "прижать" мессенджер Telegram и нацелился на его основателя Дурова, теперь, когда он был задержан французскими властями, Дуров волшебным образом стал "борцом за свободу" и "героем" для россиян. На самом деле арест Дурова - для пропагандистов как маслом по сердцу, поскольку это прекрасная возможность "разоблачить" "ложные" ценности Запада.
Все обвинения Дурову пропагандисты называют измышлениями, заявляя, что Дурова задержали только потому, что он не хотел сотрудничать с западными спецслужбами. Кремлевское телевидение показывает длинные отрывки из интервью с Дуровым американского правого пропагандиста Такера Карлсона, в котором он объясняет, как сильно любит свободу и поэтому не хочет вмешиваться в контент приложения.
Вывод россиян прост: Запад не любит свободу, поэтому преследует Дурова. Тот факт, что "Telegram" стал платформой, распространяющей детскую порнографию и наркотики и использовался террористами для связи, кремлевских идеологов не смущает.
По сути, россияне используют древнюю схему: враг моего врага - мой друг. При этом нельзя забывать, что российские спецслужбы давно хотели подчинить Дурова, чтобы Telegram не публиковал нелестный для Кремля контент. Но, конечно, в нынешнем российском нарративе об этом нет ни слова.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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