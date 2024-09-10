Кто и почему усыновляет детей во время войны в Украине

Недостатки в процедуре усыновления

"Дети должны жить в украинских семьях, - соглашается Наталья Ибрагимова, директор Киевского областного центра социальных служб, который проводит обучение для усыновителей. - Родители сами решат, как защитить своего ребенка. А ребенок будет знать, что о нем заботится мать и отец, а не воспитатели".

По ее словам, за время полномасштабного вторжения процедура усыновления претерпела и негативные изменения. К примеру, ранее центры социальных служб выдавали кандидатам в усыновители, прошедшим обучение, справки с развернутой характеристикой семьи и рекомендациями по детям, которых она может принять. Эту справку учитывали службы по делам детей, когда искали детей для этих кандидатов. Однако после недавних изменений в законодательные акты центры социальных служб имеют право только сделать вывод, могут ли кандидаты быть усыновителями. По мнению Ибрагимовой, это было сделано в интересах взрослых, но не детей, которые могут быть устроены в семью, не способную с ними справиться.

Кроме того, директор Киевского областного центра социальных служб не поддерживает еще одно нововведение - временное устройство детей в семью кандидатов в усыновители на время, пока идет процедура. По ее словам, суд может отказать кандидатам в усыновители, и это травмирует ребенка, который уже несколько месяцев прожил дома у этого человека. "Ребенок уже был однажды обманут своими биологическими родителями", - добавляет Ибрагимова.

Злоупотребление усыновлением