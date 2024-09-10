Видео Мужчина пытался изменить дату полета airBaltic, но его билеты аннулировали

Дмитрий купил билет на прямой рейс Рига - Батуми и обратно за 356 евро. Однако сын заболел и Дмитрий решил поменять билеты на другую дату.

"На официальном сайте нужно было ввести номер бронирования, потом дату вылета, город, в который летишь, и все. Дальше зеленая кнопка, я так понял, чтобы отправить анкету и запрос отменить билет. И какие будут варианты? Я сразу получил ответ, что они приняли заявление, и здесь так интересно написано: "Спасибо". Вот они прислали. "Спасибо, мы получили запрос". Ну, запрос - это значит, что я попросил варианты. И дальше они пишут: "Пожалуйста, свяжитесь с нами, с колл-центром, если осталось менее 72 часов до запланированного полета и вы хотите внести изменения в бронирование", - рассказал Дмитрий.

Так он и сделал - на следующий день позвонил, но слишком поздно - билеты аннулированы. Дмитрию прислали льготный купон стоимостью 27 евро. Он звонил еще дважды, но удовлетворительного ответа не получил.

"Зритель собственноручно заполнил форму аннулирования полета. Билет был отменен по правилам непосредственно приобретенного класса билетов (GREEN), в случае отмены которого пассажиру возвращаются налоги аэропорта (эта информация доступна также на сайте airBaltic и в самой форме запроса, в которой пассажиров просят ознакомиться с политикой отмены).

Пассажиру была предложена возможность восстановить статус билета в соответствии с условиями соответствующего класса билетов и доступностью мест на конкретный полет в этот момент. Пассажир отказался от этой возможности ", - пояснили передаче в airBaltic.

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