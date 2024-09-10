Журнал: Бывший жених внучки Раймонда Паулса женился на другой

Алоян поделился в Instagram свадебным фото, подписав: "Моя большая армянская свадьба в Греции".

Напомним, Моника и Майкл объявили о помолвке после двух с половиной лет совместной жизни. Тогда Моника заявила, что хочет отпраздновать свадьбу в Латвии, а старость провести с возлюбленным в Балтэзерсе.

Но в конце 2022 года из соцсетей обоих исчезли все совместные фотографии и видео красивого предложения. Обручальное кольцо на пальце Моники тоже больше не было замечено.

В начале этого года Моника вернулась в Латвию.

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