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Журнал: Бывший жених внучки Раймонда Паулса женился на другой

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В 2020 году внучка маэстро Раймонда Паулса кинопродюсер Моника Педерсен (Ивонне)объявила о помолвке со сценаристом Майклом Алояном. Два года спустя они отменили свадьбу. За это время стало известно, что Алоян женился.

Алоян поделился в Instagram свадебным фото, подписав: "Моя большая армянская свадьба в Греции".

Напомним, Моника и Майкл объявили о помолвке после двух с половиной лет совместной жизни. Тогда Моника заявила, что хочет отпраздновать свадьбу в Латвии, а старость провести с возлюбленным в Балтэзерсе.

Но в конце 2022 года из соцсетей обоих исчезли все совместные фотографии и видео красивого предложения. Обручальное кольцо на пальце Моники тоже больше не было замечено.

В начале этого года Моника вернулась в Латвию. 

Больше читайте в новом номере журнала Kas Jauns!

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