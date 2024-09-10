В 2020 году внучка маэстро Раймонда Паулса кинопродюсер Моника Педерсен (Ивонне)объявила о помолвке со сценаристом Майклом Алояном. Два года спустя они отменили свадьбу. За это время стало известно, что Алоян женился.
Журнал: Бывший жених внучки Раймонда Паулса женился на другой
Алоян поделился в Instagram свадебным фото, подписав: "Моя большая армянская свадьба в Греции".
Напомним, Моника и Майкл объявили о помолвке после двух с половиной лет совместной жизни. Тогда Моника заявила, что хочет отпраздновать свадьбу в Латвии, а старость провести с возлюбленным в Балтэзерсе.
Но в конце 2022 года из соцсетей обоих исчезли все совместные фотографии и видео красивого предложения. Обручальное кольцо на пальце Моники тоже больше не было замечено.
В начале этого года Моника вернулась в Латвию.
Больше читайте в новом номере журнала Kas Jauns!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!