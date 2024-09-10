Совет по национальной безопасности (СНБ) во вторник решил "обновить и улучшить необходимые процедуры", чтобы эффективнее противостоять угрозам безопасности, исходящим от дронов, сообщил агентству LETA советник президента Латвии Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.
Над усовершенствованием процедур будут работать Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (NBS) в сотрудничестве с Министерством внутренних дел.
Во вторник в Рижском замке под руководством президента состоялось заседание СНБ, на котором рассматривался вопрос о российском военном дроне, упавшем 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края. Совет заслушал промежуточный отчет о расследовании, проведенном Министерством обороны и NBS.
В Гайгалавской волости упал начиненный взрывчаткой российский беспилотник типа Shahed, целью которого была Украина, но он попал на территорию Латвии. NBS следили за ситуацией, но не было принято решение ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух истребители НАТО. Когда беспилотник упал, его боеголовка была деактивирована. По мнению руководства NBS, собранная на данный момент информация позволяет считать, что прилет беспилотника в Латвию не следует рассматривать как открытую военную эскалацию против страны.
В заявлении по итогам заседания СНБ подчеркивается, что продолжение Россией военных действий в Украине с широким использованием беспилотников не исключает вероятности дальнейших инцидентов. "Латвийских граждан призывают сохранять бдительность и при необходимости обращаться в правоохранительные и компетентные органы", - говорится в заявлении.
Углубленное рассмотрение результатов расследования инцидента запланировано на следующем заседании СНБ.
Премьер: возможности идентифицировать залет дронов на территорию Латвии ограничены
Возможности Латвии идентифицировать залет на ее территорию дронов ограничены, заявила во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.
Она отметила, что во вторник на заседании Совета по национальной безопасности обсуждалось более эффективное противодействие угрозам безопасности, которые создают беспилотные аппараты.
Такие инциденты, когда дрон из другой страны залетает на территорию Латвии, следует воспринимать серьезно, отметила премьер.
"Это угроза", - подчеркнула Силиня, отметив, что NBS в случае с российским дроном Shahed, который 7 сентября упал в Гайгалавской волости, действовали в соответствии с процедурами.
В то же время Силиня признала, что возможности идентифицировать залет дронов в Латвию ограничены, однако государство вкладывает средства в укрепление потенциала защиты от них.
"Мы договорились, что Минобороны, NBS и Министерство внутренних дел должны усилить свои процедуры", - сказала Силиня.
Премьер-министр также отметила, что с учетом продолжающейся войны России против Украины подобные инциденты в Латвии могут повториться.
Оценивая коммуникацию Министерства обороны и NBS с общественностью в связи с инцидентом, Силиня заявила, что доверяет министру обороны и NBS, напомнив, что коммуникация со СМИ состоялась после устранения рисков. "В первую очередь необходимо устранить угрозу для безопасности населения", - добавила она.
Министр обороны Андрис Спрудс заявил на пресс-конференции, что это крайне серьезный инцидент и в настоящее время оцениваются дальнейшие шаги. "Это подтверждение того, что война продолжается и мы должны продолжить поддержку Украины", - добавил он.
Спрудс подчеркнул, что уверен в профессионализме NBS, которые действовали в соответствии с процедурами, однако будет проведена оценка, можно ли сделать их действия более эффективными. Также необходимо укреплять средства противовоздушной обороны и защиты от дронов на границе.
По словам министра, предусмотрено активное взаимодействие по этому вопросу с союзниками. Спрудс уже обсудил инцидент с министрами обороны соседних стран, а в среду, 11 сентября, встретится с командующим ВВС НАТО, чтобы обсудить дальнейшие действия.
В свою очередь министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил, что в ближайшее время будет рассматриваться участие МВД в реагировании на подобные инциденты.
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