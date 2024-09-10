48 рейсовых самолетов были вынуждены приземлиться в других аэропортах.

Российские СМИ сообщают, что в результате налета пострадали две многоэтажки в Раменском, расположенном примерно в 40 километрах к юго-востоку от Москвы.

В одном из жилых домов загорелись квартиры в 11-м и 12-м этажах. Одна женщина погибла, еще три человека получили ранения.

Официальные лица Москвы утверждают, что это был один из крупнейших налетов дронов со времен полномасштабного вторжения России в Украину.

Официальные лица утверждают, что всего в разных областях России были "перехвачены и уничтожены" 144 дрона. Следует учитывать, что россияне никогда не сообщают о дронах, достигших цели.

Украинская сторона пока никак не прокомментировала этот налет.

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