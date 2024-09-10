Министр: общественные СМИ разрабатывают новый подход к работе с нацменьшинствами

Министр отметила, что задача общественных СМИ - охватить все группы общества разнообразным контентом. В основных принципах медиаполитики также подчеркивается, что необходимо прилагать больше усилий для того, чтобы донести до проживающих в Латвии меньшинств информацию на латышском языке.

По словам Лаце, в настоящее время разрабатывается новый подход к работе с меньшинствами в общественных СМИ в соответствии с концепцией национальной безопасности, что привело к решению сменить название Rus.lsm на LSM+, включив в него разделы на других языках меньшинств, а также отказаться от линейного русскоязычного вещания на LTV7. Министр подчеркнула, что эти шаги были предприняты в сотрудничестве SEPLP и общественных СМИ, а также с учетом данных об аудитории.

Данные по охвату аудитории показывают стабильно растущий спрос на контент LSM+ в интернете - на портале и в социальных сетях. Поэтому эти каналы по-прежнему будут играть ключевую роль в работе с меньшинствами, рассказала представитель Латвийского телевидения Анита Янсоне. LSM+ продолжает работу по созданию контента на английском, русском, украинском, белорусском и польском языках.

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