"Ментальность 1940 года": Пабрикс критикует коммуникацию властей о российском дроне

Пабрикс согласился с тем, что беспилотник нельзя уничтожить ракетами с самолета, но его можно нейтрализовать другими видами оружия, например, пулеметом с самолета. Также такой аппарат можно нейтрализовать с земли с помощью пулеметов, системы ПВО малой дальности RBS-70, зенитно-ракетного комплекса "Stinger".

"Разумеется, нейтрализация дрона сопряжена с риском, но что было бы, если бы "Шахед" упал в Резекне или лагере военнослужащих и взорвался?", - риторически спросил бывший министр.

"Суть в том, что коммуникация не должна была быть такой, какой она была в 1940 году. Дрон нужно было сбить, чтобы противник понял, что мы не позволим ему летать здесь, а также для того, чтобы союзники увидели наши действия. Мы не можем допустить ситуации, как в Румынии, когда дрон залетает, потом поворачивает в Украину и убивает там людей", - подчеркнул Пабрикс.

Говоря о дальнейших шагах, он отметил, что государство должно взять на себя обязательство укрепить восточную границу средствами противовоздушной обороны. Если НВС не справляется с задачей на 100%, то следует срочно запросить у союзников дополнительное оборудование и средства для сбивания таких беспилотников, подчеркнул Пабрикс. В то же время, по его мнению, в сотрудничестве со странами-единомышленниками следует продолжать давление на союзников, чтобы они предоставили Украине больше прав и возможностей действовать и на российской территории.

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