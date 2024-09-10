Режим усиленного контроля на границе с Беларусью продлен до конца года

В настоящее время режим действует до 12 сентября.

Как указывает Министерство внутренних дел, продление режима усиленного контроля необходимо в связи с большим количеством попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Усиленный режим будет действовать в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В этом году от незаконного пересечения границы были удержаны 4210 человек, а 16 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

Как ранее заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, давление нелегальной иммиграции между странами Балтии и Польшей выравнялось и в известной мере усиливается именно на латвийско-белорусской границе.

Перевозка нелегальных иммигрантов - прибыльный бизнес, а российские и белорусские службы действуют умышленно, направляя этих людей к границе. Профиль нелегальных иммигрантов также изменился, и теперь это в основном мужчины в расцвете сил, добавил министр.

Козловскис отметил, что ни в одной стране мира невозможно полностью контролировать всю границу, поэтому некоторым иммигрантам удается ее пересечь. В связи с этим Латвии следует продолжить инвестиции в техническое оснащение границы, в частности, в оптоволоконные кабели, так как это позволит быстрее реагировать на незаконное пересечение границы. Этот процесс начат и, как ожидается, будет завершен в следующем году.

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