Вспоминаем, что произошло за этот вторник. МИД Латвии ждет ответа от Москвы по поводу упавшего в Резекненском крае российского военного дрона, в центре Риги торжественно встретили вернувшихся с наградами паралимпийцев, а в Литве решили лишить гражданства мужчину, который воевал в Украине на стороны России. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 10 сентября ⟩ Будущие долги Латвии, фото упавшего российского дрона и Германия вводит контроль на границах
Новости Латвии:
Государству следующие четыре года придется занимать не менее трех миллиардов евро ежегодно, так как придется рефинансировать ряд выпущенных ранее еврооблигаций, а также финансировать дефицит бюджета и займы самоуправлениям, сказал в интервью агентству LETA управляющий Госказной Каспарс Аболиньш.
Министерство иностранных дел (МИД) будет ждать реакции Москвы на протест Латвии в связи с упавшим в Резекненском крае российским военным дроном типа Shahed, заявила министр иностранных дел Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
В распоряжение Службы новостей Латвийского телевидения попала пара снимков, на которых видны обломки упавшего в Резекненском крае российского боевого дрона Shahed.
Рижанка Анна уже много лет мечтает о жизни в Нагелмуйже Ропажского края. Этим летом она решила осуществить мечту, поэтому начала искать садовый домик, в котором можно будет жить и зимой. Быстро нашла желаемый в разделе объявлений Facebook, однако дом длительное время не доставлялся, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
Дмитрий на сайте латвийской авиакомпании airBaltic в начале этого лета приобрел билеты в грузинский город Батуми, чтобы навестить своего сына. Однако он остался в Латвии. Мужчина настаивает на том, что виновата именно ошибка airBaltic, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
В полночь с понедельника на вторник сотни болельщиков встречали у памятника Свободы латвийскую делегацию, возвратившуюся домой с Паралимпийских игр в Париже. TVNET поговорил с самым титулованным паралимпийцем Латвии Айгаром Апинисом, который привез домой серебряную медаль.
За рубежом:
В ночь на вторник Москва пережила массовый налет украинских дронов, из-за чего российские власти были вынуждены закрыть три аэропорта - Домодедово, Внуково и Жуково.
Чтобы резко сократить нелегальную иммиграцию, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась восстановить паспортный контроль на всех сухопутных границах страны, сообщили в понедельник источники в правительстве.
Гражданин Литвы Кястутис Кветкус, воевавший в составе российской армии в Украине, будет лишен литовского гражданства, заявил во вторник Департамент миграции Литвы.
Столица Эстонии вновь привлекла внимание мировой киноиндустрии: сегодня в Таллинне проходят съемки нескольких эпизодов нового голливудского сериала "Агентство" с Майклом Фассбендером в главной роли. Будет сниматься и Ричард Гир. Судя по афишам, которые наш фоторепортер запечатлел на съемках, действие голливудского сериала происходит в Минске. Смотрите галерею Limon.ee!
Интересное чтиво:
Очередное популярное среди детей и подростков движение дошло и до Латвии. Дети притворяются животными и бегают на четвереньках, и некоторые родители уже готовы отправлять их на лечение. Но на самом деле ничего страшного в квадробике нет. Почему - разбираемся в рамках рубрики "Липину интересно" и задаем этот вопрос детскому психиатру.
Принятые на заседании правительства 27 августа поправки к закону "О государственных пенсиях" предусматривают, что планируется уточнить порядок определения страхового стажа, связав работу и приравненные к ней периоды в бывших республиках СССР с продолжительностью участия в пенсионной системе Латвии. Какую часть пенсионеров затронут эти поправки?
Идет десятый год с начала российского вторжения в Украину. Масштабы разрушения, нанесенного украинцам войной, можно будет осмыслить только после окончания кровопролития. Хотя ужас войны виден всему миру как на ладони, более чем в 1000 километрах к северо-западу, в Латвии, ведутся кухонные разговоры с дурными идеями. О российской армии в Латвии, об обустройстве площадок для расстрелов латышей, о списках высылаемых в Сибирь.
"С 2011 года у меня не было ни дня нормальной жизни", - говорит Анта* - заемщик "жирных лет", которого захлестнула лавина долгов, когда экономический пузырь лопнул. Из 215 тысяч евро, которые она задолжала кредитным учреждениям, за 13 лет она погасила 58 тысяч евро, но исполнительные дела отменены только по 12 тысячам. 46 тысяч евро попали в карманы присяжных судебных приставов. "Все эти годы я поддерживала роскошный образ жизни судебных приставов", - говорит Анта. Пока она продолжает платить и платить, не видя света в конце туннеля, общий доход 91 присяжного пристава, например, в 2022 году достиг 11 миллионов 235 тысяч евро.
В пятницу, 6 сентября, латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок одержала победу в финале Открытого чемпионата США в парном разряде. Кем является многолетняя напарница первой ракетки Латвии?
Пользователи социальных сетей согласятся, что каждый день на платформе X, ранее известной как Twitter, случается скандал, и именно так произошло в прошлые выходные. На этот раз под перекрестный огонь попали чипсы Ādažu - из-за поста, в котором критикуют не только то, что они якобы производятся в Польше, но и то, что компания до сих пор печатает на упаковках чипсов текст на русском языке.
Чтобы узнать, как сильно с 2022 года подорожала жизнь в Эстонии, Rus.Postimees решил сравнить изменения по двум базовым статьям расходов: счета за квартиру и продукты питания.
9 августа на своей Instagram-странице российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал видео с домашним питомцем - черным псом Рокки.
В августе 1937 года на Саркандаугаве в Риге произошла необычная авария: трамвай, которым управлял пьяный водитель, чуть не снес жилой дом. Оказывается, в том году это было не единственное ЧП с рижскими трамваями. Трамваи переворачивали автомобили, врезались в похоронные процессии, горели и сходили с рельсов.
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