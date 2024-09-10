Принятые на заседании правительства 27 августа поправки к закону "О государственных пенсиях" предусматривают, что планируется уточнить порядок определения страхового стажа, связав работу и приравненные к ней периоды в бывших республиках СССР с продолжительностью участия в пенсионной системе Латвии. Какую часть пенсионеров затронут эти поправки?

Идет десятый год с начала российского вторжения в Украину. Масштабы разрушения, нанесенного украинцам войной, можно будет осмыслить только после окончания кровопролития. Хотя ужас войны виден всему миру как на ладони, более чем в 1000 километрах к северо-западу, в Латвии, ведутся кухонные разговоры с дурными идеями. О российской армии в Латвии, об обустройстве площадок для расстрелов латышей, о списках высылаемых в Сибирь.

"С 2011 года у меня не было ни дня нормальной жизни", - говорит Анта* - заемщик "жирных лет", которого захлестнула лавина долгов, когда экономический пузырь лопнул. Из 215 тысяч евро, которые она задолжала кредитным учреждениям, за 13 лет она погасила 58 тысяч евро, но исполнительные дела отменены только по 12 тысячам. 46 тысяч евро попали в карманы присяжных судебных приставов. "Все эти годы я поддерживала роскошный образ жизни судебных приставов", - говорит Анта. Пока она продолжает платить и платить, не видя света в конце туннеля, общий доход 91 присяжного пристава, например, в 2022 году достиг 11 миллионов 235 тысяч евро.