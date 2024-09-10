"Есть конкретные вещи, которые НВС уже сейчас делает. Будут определены дополнительные возможности. Нужно думать, что делать с тем потенциалом, который помог бы контролировать всю восточную границу, но мы говорили и о вещах, на которые мы сейчас повлиять не можем", - сказал президент.

На вопрос, почему Латвия не готова без инцидентов, в том числе в коммуникации, справиться с одним дроном, Ринкевич ответил, что в альянсе долгое время ведутся дискуссии, но до конца так и нет ответа, что делать в таких случаях. По его мнению, это вопрос, в который нужно вникнуть. Ринкевич также подчеркнул, что, несмотря на уровень НАТО, пока в каждой стране-участнице альянса есть свой подход, как в таких ситуациях действовать.

"Я бы призвал не так радикально оценивать действия той или иной страны. Мы видим, что идеальных решений не было как минимум в трех странах НАТО. Это, конечно, не освобождает нас от ответственности и необходимости заботиться о своей стране. Это то, что мы сейчас делаем, но все-таки, возможно, нужно быть немного осторожнее с радикальными заявлениями, зная то, как вопросы решаются в странах НАТО, непосредственно граничащих с Украиной", - сказал президент.