Минздрав хочет сократить приоритетные группы получателей компенсируемых лекарств

В общей сложности Минздрав запросил на укрепление национальной безопасности здравоохранения, в том числе на обеспечение лекарствами, около 29,3 млн евро, из которых 9,8 млн евро предназначены для финансирования систем мониторинга глюкозы.

Как отметил Уршульскис, необходимо сузить приоритетные группы получателей возмещаемых лекарств и сделать это в соответствии с установленным в бюджете приоритетом обеспечения централизованно закупаемых лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями.

Согласно расчетам, подготовленным Национальной службой здравоохранения (NVD), общий список возмещаемых лекарств оценивается не менее чем в 150 млн евро, что необходимо для обеспечения лекарствами почти в 70 областях. Эти области затрагивают потребности не только пациентов с диабетом, но и многих других.

Общая сумма, необходимая для обеспечения возмещаемыми лекарствами, вряд ли будет найдена до 2029 года, заявил Уршульскис.

С 2025 года больным диабетом начнут компенсировать инъекции для сохранения зрения, но это будет происходить постепенно - 50 пациентов в первый год и еще 50 пациентов в последующие два года, сказал он.

Представитель Минздрава сообщил, что правительству было представлено предложение о поставке систем мониторинга глюкозы и инсулиновых помп на первоначальную сумму 600 тысяч евро, рассчитанную по принципу наименьших затрат. Предполагается, что в дальнейшем стоимость может быть еще снижена.

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