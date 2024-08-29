Больные диабетом 20 лет ждут помощи государства на финансирование лекарств от слепоты

"Потеря зрения при диабете - большая проблема не только медицинская, но и социальная. Ведь когда человек теряет зрение, он теряет работоспособность и становится зависимым от специального ухода. Дело осложняется тем, что больной диабетом должен постоянно контролировать уровень сахара в крови и делать себе инъекции инсулина. Это и зрячему человеку не всегда просто, что уж говорить про незрячего…", - рассказала Гунта Фреймане.

Она также отметила, что если больной диабетом человек теряет зрение, то государство не оплачивает ему лекарства.

"Откладывать лечение нельзя - нужно сразу проводить специальные процедуры, чтобы окончательно не потерять зрение, и больному за короткий срок необходимо собрать довольно большую сумму денег. Некоторым такие деньги просто неоткуда взять", - поделилась Гунта Фреймане.

По словам специалиста, стоимость лекарства может составить сотни евро, и многим негде взять такие деньги.

Гунта Фреймане говорит, что нужно получить качественное лечение на ранних этапах, тогда будет меньше осложнений.

"Если человек не может получить нормальное качественное лечение на ранних этапах, - а в Латвии, например, проблема с сенсорами и с инсулиновыми помпами, - то заболевание прогрессирует и достигает такого уровня, когда речь уже идет о потере зрения. Во всем мире диабет становится все более распространенным заболеванием, и 75 процентов расходов на его лечение - это расходы на осложнения. Если бы мы лучше лечили эту болезнь, осложнений было бы меньше", - поделилась она.

Эксперт отметила, что проблема не решается уже 20 лет. "Сейчас готовится бюджет на следующий год, и никто не может сказать, какими будут его результаты", - сказала Гунта Фреймане.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!