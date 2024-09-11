"Главный мессенджер войны". Как российская армия оказалась в заложниках у Telegram

Но и украинские военные активно применяют мессенджеры, несмотря на более качественное оснащение. Правда, к телеграму в украинских вооруженных силах отношение подозрительное.

"Из ВМС все, с кем я тогда общалась, сказали: только Signal. Ну, и волонтерские группы сразу туда переехали, — журналистка и волонтерка Алена Балаба из Одессы рассказала, что военные в ее городе перешли на мессенджер Signal c начала российского вторжения в 2022 году. — Мы между собой все общаемся там. Ничего важного в телеграм никто никогда не пишет".

Эту информацию подтверждают и другие источники. Украинские военные, по их словам, чаще всего используют Signal, реже — мессенджер WhatsApp.

Однако те украинские военные, с которыми ранее общалась Русская служба Би-би-си, связывались не только по Signal, но и по телеграму.

Это не означает, что в смартфоне обязательно установлено приложение, звонить можно и через мессенджер, открытый в браузере.

Но звонки через телеграм означают, что в ВСУ тотального запрета этой сети на фронте нет.

Смартфоны на войне

Еще 20 лет назад реальной альтернативой радиостанциям была проводная связь. Она сохранилась до сих пор, и у нее есть неоспоримое достоинство — ее невозможно прослушать, не подключившись физически к линии, у нее более высокое качество и скорость передачи сигнала. Современный полевой телефон ТА-88 был разработан не так давно — в 1988 году.