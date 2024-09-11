Рижане сообщили программе Bez tabu, что останки сгоревшего автомобиля уже несколько дней затрудняют движение транспорта на улице Резекнес в микрорайоне Дарзциемс.
Видео ⟩ Сгоревший автомобиль уже несколько недель мешает движению транспорта
В августе в Дарзциеме вспыхнул неожиданный пожар - по словам очевидцев внезапно загорелся грузовик,
На машине уже нет номера, по которому можно было бы определить, из какой страны автомобиль, но продавщица магазина лаков и красок знает, что на ней ездили иностранцы. Она признала, что впервые в жизни увидела, что машина может загореться в один момент.
Сотрудница говорит, что в машине находились женщина и мужчина примерно 40-50 лет. У них все в порядке, поскольку они успели вовремя выпрыгнуть из машины, но местные жители считают, что двух недель вполне достаточно, чтобы убрать машину с дороги.
Больше смотрите в сюжете программы Bez tabu.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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