Видео Сгоревший автомобиль уже несколько недель мешает движению транспорта

В августе в Дарзциеме вспыхнул неожиданный пожар - по словам очевидцев внезапно загорелся грузовик,

На машине уже нет номера, по которому можно было бы определить, из какой страны автомобиль, но продавщица магазина лаков и красок знает, что на ней ездили иностранцы. Она признала, что впервые в жизни увидела, что машина может загореться в один момент.

Сотрудница говорит, что в машине находились женщина и мужчина примерно 40-50 лет. У них все в порядке, поскольку они успели вовремя выпрыгнуть из машины, но местные жители считают, что двух недель вполне достаточно, чтобы убрать машину с дороги.

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Видео: Сюжет программы Bez tabu

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