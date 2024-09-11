Рижская дума планирует разрешить охоту в черте города на животных, которые представляют угрозу или могут нанести разрушения. Проект уже поддержал комитет Рижской думы по вопросам жилья и среды. Об этом сообщает портал LSM+.
В Риге собираются разрешить охоту на животных. Что нужно знать?
Согласно новым правилам, охотится на опасных животных будет можно почти на всей территории Риги, кроме центра.
Проект предусматривает, что во время охоты в черте города можно будет пользоваться стрелковым оружием, которое оснащено глушителем, мелкокалиберными ружьями, а также использовать разрешенные законом средства, например, ловушки.
Депутаты отметили, что новые правила не означают, что любой человек сможет взять ружье и идти охотиться в городе.
В думе рассказали, что правила принимаются на случай, если в Риге будет найдено опасное животное, которое может угрожать людям или их собственности. Например, лисы или енотовидной собаки, которые могут нападать на домашних животных, а также бобры, которые могут испортить системы мелиорации.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!