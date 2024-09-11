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Индекс здоровья: чрезмерное увлечение виртуальной средой удвоилось за последние пять лет

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Фото: Пресс-фото

Почти каждый шестой (18%) житель Латвии признает, что чрезмерно увлечен виртуальной средой, а каждый седьмой (15%) смотрит слишком много сериалов и фильмов, свидетельствуют данные последнего исследования Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka.

За последние пять лет чрезмерное увлечение "серфингом" в Интернете, социальными сетями и компьютерными играми удвоилось. Критический рост наблюдается в молодежной группе, где он достигает почти 20 процентных пунктов. Специалисты полагают, что реальная ситуация может быть еще более драматичной.

Если просмотр кино одинаково выражен во всех возрастных группах, за исключением молодежи и пенсионеров, то виртуальная среда больше привлекает молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Рост во всех возрастных группах

С ростом распространения и доступности Интернета вдвое больше респондентов, чем пять лет назад, признаются, что проводят слишком много времени в виртуальной среде, причем рост наблюдается во всех возрастных группах. Если в 2018 году в молодежной среде в своей зависимости от виртуальной среды признались 21% молодых людей, то сейчас их уже 40%. Хотя пожилые люди в возрасте 55–74 лет по-прежнему менее всего интересуются развлечениями виртуальной среды, также и в их среде рост удвоился, и в настоящее время достигает 8%.

Как объясняет главный психолог Детско-юношеского центра психического здоровья Детской больницы Светлана Заславская, в каждом возрасте человек имеет свои потребности и цели. Посвящая много времени тому, что на самом деле не нужно ребенку, отнимает время на сон, физическую активность, разговоры и другие важные дела, которые существенно влияют на физическое и психическое здоровье ребенка.

"Детям до двух лет Всемирная организация здравоохранения вообще не рекомендует проводить время перед экранами. Родителям не надо быть столь категоричными, ничего плохого не случится, если ребенок пять минут посмотрит в телефоне что-нибудь подходящее для его возраста, пока мама или папа немного отдохнут или сделают что-то важное для себя или своей семьи. Действительно нет ничего плохого, если это случается редко и на очень короткое время. Ребенок в возрасте от двух до пяти лет может проводить перед экраном до одного часа в день. С шестилетнего возраста рекомендуемое время перед экраном не уточняется, но родителям важно помнить, что детям и подросткам необходимо время, чтобы высыпаться, необходима структурированная учебная среда, физическая активность, а также развитие социальных и коммуникативных навыков со сверстниками в реальной среде, что не то же самое, что общение в виртуальной среде или коммуникация со взрослыми людьми", - говорит С. Заславска.

Умные устройства - причина различных болезней и социальных проблем

Исследования показывают, что на количество времени, которое ребенок в возрасте до пяти лет проводит перед экранами, существенно влияют привычки родителей в использовании экранных устройств. Психолог отмечает, что выводы исследований о трудностях, связанных с чрезмерным использованием экранных устройств, различны, но почти все они показывают существенную связь между использованием экранных устройств и нарушениями сна. Также наблюдается связь с различными типами проблем со зрением, слезотечением, синдромом сухого глаза и др., а также с болями и напряженностью в различных частях тела.

Также обнаружена связь между чрезмерным использованием экранных устройств и поведенческими и эмоциональными трудностями в возрасте от 6 до 14 лет. В свою очередь, у детей младшего возраста страдает развитие языка и речи, возникают трудности с регуляцией эмоций, ухудшаются коммуникативные навыки.

"Последствия чрезмерной игры в компьютерные игры могут быть серьезными: нарушения обучения, нарушения сна, психосоциальные проблемы, такие как нарушение повседневного функционирования, даже исключение из школы. Подросткам с зависимостью от компьютерных игр, очень сложно оторваться от любимого занятия, поэтому наблюдаются припадки гнева, ругань или агрессия. Также наблюдаются выраженные трудности с контролем продолжительности или частоты игры. Однако диагностировать зависимость от компьютерных игр могут только специалисты, оценивая и анализируя большую совокупность симптомов. Распространенность этого вида зависимости в мире составляет от 2 до 3%", - информирует С. Заславска.

Она признает, что особенно после пандемии в виртуальной среде проводятся также и различные значимые активности, такие как различные курсы, программы и т. д., поэтому очень сложно определить баланс между здоровым и нездоровым проведением времени перед экранами.

"Мы не знаем всех факторов влияния, поэтому самое разумное решение в семье - искать баланс между различными занятиями, зная, что необходимо для развития ребенка на каждом возрастном этапе", - рекомендует психолог.

Молодёжь меньше интересуется фильмами и сериалами

По мере развития и роста доступности различных платформ потоков фильмов и сериалов, а также улучшения предложения местных телекоммуникационных компаний, в последние годы также выросло чрезмерное потребление кино. Если в 2019 году 8 % респондентов признавали, что смотрят слишком много фильмов и сериалов, то сейчас их уже 14%. Если в возрастных группах от 25 до 54 лет показатели очень схожи и варьируют от 14 до 16%, то среди молодежи до 24 лет этот показатель составляет всего 7 %, а среди пожилых людей старше 65 лет - 10%.

"Меньший интерес молодежи к фильмам и сериалам можно объяснить тем, что сегодня молодые люди в социальных сетях чаще предпочитают контент короткого формата, быстро потребляемый и легко доступный, а также более интерактивные формы развлечений, такие как видеоигры и виртуальная реальность. Кроме того, молодые люди чаще пытаются совмещать несколько параллельных занятий, ограничивающих их способность длительно концентрироваться на традиционных медиа. Выбор контента молодыми людьми больше связан с немедленной обратной связью, которую не всегда предлагают фильмы и сериалы традиционного формата", - поясняет молодежный наставник и руководитель проекта Ресурсного центра для подростков Аустра Страуме.

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