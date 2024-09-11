Индекс здоровья: чрезмерное увлечение виртуальной средой удвоилось за последние пять лет

"Детям до двух лет Всемирная организация здравоохранения вообще не рекомендует проводить время перед экранами. Родителям не надо быть столь категоричными, ничего плохого не случится, если ребенок пять минут посмотрит в телефоне что-нибудь подходящее для его возраста, пока мама или папа немного отдохнут или сделают что-то важное для себя или своей семьи. Действительно нет ничего плохого, если это случается редко и на очень короткое время. Ребенок в возрасте от двух до пяти лет может проводить перед экраном до одного часа в день. С шестилетнего возраста рекомендуемое время перед экраном не уточняется, но родителям важно помнить, что детям и подросткам необходимо время, чтобы высыпаться, необходима структурированная учебная среда, физическая активность, а также развитие социальных и коммуникативных навыков со сверстниками в реальной среде, что не то же самое, что общение в виртуальной среде или коммуникация со взрослыми людьми", - говорит С. Заславска.