Индекс здоровья: чрезмерное увлечение виртуальной средой удвоилось за последние пять лет

Также обнаружена связь между чрезмерным использованием экранных устройств и поведенческими и эмоциональными трудностями в возрасте от 6 до 14 лет. В свою очередь, у детей младшего возраста страдает развитие языка и речи, возникают трудности с регуляцией эмоций, ухудшаются коммуникативные навыки.
"Последствия чрезмерной игры в компьютерные игры могут быть серьезными: нарушения обучения, нарушения сна, психосоциальные проблемы, такие как нарушение повседневного функционирования, даже исключение из школы. Подросткам с зависимостью от компьютерных игр, очень сложно оторваться от любимого занятия, поэтому наблюдаются припадки гнева, ругань или агрессия. Также наблюдаются выраженные трудности с контролем продолжительности или частоты игры. Однако диагностировать зависимость от компьютерных игр могут только специалисты, оценивая и анализируя большую совокупность симптомов. Распространенность этого вида зависимости в мире составляет от 2 до 3%", - информирует С. Заславска.
Она признает, что особенно после пандемии в виртуальной среде проводятся также и различные значимые активности, такие как различные курсы, программы и т. д., поэтому очень сложно определить баланс между здоровым и нездоровым проведением времени перед экранами.
"Мы не знаем всех факторов влияния, поэтому самое разумное решение в семье - искать баланс между различными занятиями, зная, что необходимо для развития ребенка на каждом возрастном этапе", - рекомендует психолог.
Молодёжь меньше интересуется фильмами и сериалами
По мере развития и роста доступности различных платформ потоков фильмов и сериалов, а также улучшения предложения местных телекоммуникационных компаний, в последние годы также выросло чрезмерное потребление кино. Если в 2019 году 8 % респондентов признавали, что смотрят слишком много фильмов и сериалов, то сейчас их уже 14%. Если в возрастных группах от 25 до 54 лет показатели очень схожи и варьируют от 14 до 16%, то среди молодежи до 24 лет этот показатель составляет всего 7 %, а среди пожилых людей старше 65 лет - 10%.