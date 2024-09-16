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Ждущие танков "Я еще координаты дам, куда ***нуть надо". Владимир Черкашин из Гулбене

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Ждущие танков - Владимир Черкашин из Гулбене
Ждущие танков - Владимир Черкашин из Гулбене Фото: TVNET GRUPA

В правой части экрана виден мужчина в камуфляжной рубашке с фотографией Путина в рамке рядом с собой, в левой части - мужчина в синей рубашке.

"Что, Владимир, стоит делать с Украиной?" - задается вопросом мужчина в камуфляжной рубашке.

Пока его собеседник обдумывает, что ответить, спрашивающий поворачивается к чему-то рядом с экраном. Внимательный наблюдатель заметил бы, что мужчина в камуфляжной рубашке и без разговоров занят еще чем-то.

Это ключевой вопрос, который он задавал многим своим собеседникам в видеочате "Чатрулетка". В том числе и Владимиру Черкашину из Гулбене, с которым он встретился в "Чатрулетке" в 2023 году.

Немного подумав, Черкашин отвечает: "Надо просто было решить этот геополитический вопрос, с землей [Украину] сравнять, и все".

TVNET+ исследует: "Ждущий танков" Владимир Черкашин из Гулбене

Мужчина в камуфляже на экране - украинский блогер Эдгар Бурачас под псевдонимом Эдгар Миротворец. Его занятие - производство видеоконтента, разговоры в прямой трансляции на популярном в России сайте видеосвязи "Чатрулетка". Его собеседники, как правило, из России. И мирные жители, и военные, в том числе и те, кто находится на фронте в Украине и хочет с кем-то пообщаться.

Подавляющее большинство считает, что Россия поступает правильно, вторгаясь в Украину. Они хотят уничтожения Украины, многие считают, что на Украину следует сбросить атомную бомбу, чтобы быстрее поставить точку в сопротивлении украинцев.

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