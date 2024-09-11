Посадка в новые поезда станет проще: обещают построить временные перроны

Вскоре после появления новых поездов многие пассажиры жаловались, что садиться и выходить из поезда Vivi сложно, поскольку старые платформы ниже пола новых поездов.

Опрошенные программой 4.studija пассажиры на Центральном вокзале Риги признались, что посадка и выход из новых поездов на станциях, где еще нет новых платформ, требует усилий, особенно если есть проблемы со здоровьем или тяжелая сумка в руке.

Модернизация Рижского центрального железнодорожного вокзала планируется не в рамках компании Latvijas dzelzceļš, а в рамках проекта Rail Baltica, реализация которого подвергается сомнению.

Но на нескольких станциях, где планируется модернизация платформ, построены временные платформы из досок.

Однако Latvijas dzelzceļš наконец приняло решение установить временные платформы как в Риге, так и на других станциях, ожидающих новых платформ.

"Реализация этого временного решения все еще находится в процессе. Пока рассматриваются два варианта. Один из них - металлические конструкции, которые будут достаточно дорогими. Другой вариант - деревянные конструкции, которые вполне устойчивы и могут прослужить достаточно долгое время. Также будет построен прототип, чтобы мы могли понять, как это работает. Но в принципе его реализация может начаться в конце этого года, начале следующего", - сказала руководитель коммуникационных проектов LDz Агнесе Лиците.

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