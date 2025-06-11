В центре Лос-Анджелеса объявлен комендантский час

Мэр города Карен Басс на пресс-конференции сообщила, что объявила местное чрезвычайное положение и что комендантский час будет действовать с 20:00 вторника до 6:00 среды по местному времени (с 6:00 до 16:00 среды по латвийскому времени).

Комендантский час распространяется на территорию примерно в три квадратных километра в центре Лос-Анджелеса. Он не касается жителей этой зоны, бездомных, журналистов, а также сотрудников служб общественной безопасности и экстренных служб.

"Комендантский час - это необходимая мера для защиты жизней и имущества после усиливающихся нескольких дней подряд волнений по всему городу", - заявил начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались с протестов против иммиграционных служб, задержавших десятки нелегальных иммигрантов и членов банд.

Ситуация обострилась в воскресенье, 8 июня, когда президент США Дональд Трамп направил в Лос-Анджелес бойцов Национальной гвардии и мобилизовал регулярные вооруженные силы, несмотря на возражения местных властей.

Во вторник, 10 июня, бойцы Национальной гвардии начали охранять сотрудников иммиграционной службы, проводящих задержания в Лос-Анджелесе, тем самым расширив круг своих обязанностей, которые ранее ограничивались охраной федеральной собственности.

На опубликованных во вторник фотографиях, размещенных Службой иммиграции и таможенного контроля США, видно, как бойцы Национальной гвардии стоят на страже вокруг сотрудников иммиграционной службы во время задержаний.